Operativo policial en Gran Hermano: notificaron a una participante por una causa judicial

Los agentes se acercaron a las inmediaciones del canal alrededor de las 13 para notificar a la participante Jessica Eli Maciel de 47 años, oriunda de Los Polvorines y conocida por su popularidad en Tik Tok.

Un inesperado operativo policial alteró la rutina de Gran Hermano Generación Dorada . Efectivos de la Policía Federal se presentaron en los estudios de Telefe, en Martínez, provincia de Buenos Aires, para notificar judicialmente a una de las participantes, en el marco de una causa por presunta explotación sexual iniciada semanas atrás.

De esta manera, se supo que los agentes se acercaron a las inmediaciones del canal alrededor de las 13 para notificar a la participante Jessica Eli Maciel de 47 años, oriunda de Los Polvorines, provincia de Buenos Aires y conocida por su popularidad en Tik Tok.

La situación generó conmoción tanto dentro del canal como en el entorno del programa, al evidenciar la creciente tensión en torno a los problemas legales que atraviesan algunos integrantes de la casa.

Las primeras señales del operativo se conocieron a través de las redes sociales, cuando el periodista Santiago Riva Roy advirtió en sus historias de Instagram sobre la presencia policial. “Participante de Gran Hermano con problemas judiciales. Policía federal queriendo notificar ahora en Telefe”, escribió, y luego agregó: “Último momento. La federal en Telefe en este momento, intentando notificar”.

Los agentes se acercaron a las inmediaciones del canal alrededor de las 13 para notificar a la participante Jessica Eli Maciel de 47 años, oriunda de Los Polvorines y conocida por su popularidad en Tik Tok.

Por su parte, Laura Ubfal, panelista de Gran Hermano , confirmó la información a través de su cuenta oficial de X (@laubfal), donde detalló: "Llegó una notificación a @telefe para La Maciel. Sólo tiene que firmar. No romperá aislamiento, Se le acerca el papel al Confesionario, firma y listo. Ya pasó otras veces".

El procedimiento se concretó dentro del confesionario, con la presencia de abogados de Telefe. La causa judicial cuenta, hasta el momento, con 17 denunciantes, aunque no se descarta que puedan sumarse más.

Desde la producción confirmaron que la notificación será tratada en la emisión del programa y que la participante continuará en el reality mientras avance la causa, siempre que no exista riesgo de fuga ni se interfiera en la investigación.

De que se la acusa a la participante

A finales de marzo trascendió que la participante del reality había sido denunciada en la Justicia por 17 jóvenes trans, cuyos testimonios fueron reunidos en la Asociación Civil Madres Víctimas.

"Está denunciada en la justicia por averiguación de ilícito. No hay nada confirmado, está en instancia de denuncia", informó en aquel entonces Ángel de Brito en LAM (América TV) al respecto.

Respecto a la metodología que presuntamente utilizaba la jugadora de GH, las víctimas aseguraron que Maciel las convocaba a su casa particular e incluso las presentaba en sociedad, ante otras mujeres trans que ostentaban más de 30 años.

Según los testimonios de las denunciantes, en caso de no abonarle el dinero acordado, "ella llegaba en su vehículo junto a su grupo, quienes exigían el pago" y, si intentaban escapar, "eran acorraladas con palos, fierros y piedras de gran tamaño", al punto de ser encerradas y agredidas físicamente, situaciones que habrían derivado en desvanecimientos y hospitalizaciones.