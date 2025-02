La dura confesión de un famoso actor de Hollywood que paralizó a todo el mundo: "Le hice mucho daño a mi cuerpo"

La fama y el éxito en Hollywood pueden ser una carga difícil de llevar. Detrás de los reflectores, muchas estrellas lidian con desafíos personales que el público pocas veces conoce. Uno de los actores más icónicos del cine reveló crudos detalles sobre su pasado, dejando en claro que el camino a la cima no siempre es fácil.

Denzel Washington creció en un barrio complicado de Mount Vernon, Nueva York, donde la violencia y el crimen eran parte de la vida cotidiana. "Yo no era un gánster. Corrí con ellos, pero no era uno de ellos ", confesó en una entrevista con Esquire. Mientras sus amigos tomaban caminos peligrosos, él encontró refugio en la música y en su familia.

En su etapa universitaria en Fordham, Washington descubrió su pasión por la interpretación. "Entré, fracasé, volví a entrar… y ahí empezó todo", confesó. Su talento lo llevó a participar en obras teatrales como A Soldier’s Play, que le abrió las puertas al cine con su adaptación en A Soldier’s Story.

Su gran salto llegó con Glory (1989), película que le valió su primer premio Oscar. Sin embargo, la industria cinematográfica también le presentó desafíos emocionales. En el año 2000, tras su interpretación en The Hurricane, sintió la injusticia de no haber sido premiado por la Academia. "Recuerdo que giré para verlo y nadie más estaba de pie, solo los que estaban a su alrededor. Pero sentí que todos me miraban", relató.

Este momento lo marcó profundamente y le hizo replantearse su relación con los premios y el reconocimiento en la industria. "Me había vuelto amargado y ni siquiera lo sabía", admitió, recordando cómo la frustración lo consumió durante años.

Alcohol, fe y redención: el camino del actor hacia la sobriedad

A pesar del éxito, Washington enfrentó una batalla silenciosa con el alcohol. "El vino es muy sutil. No es como que un día te golpea de repente. Es algo que se va acumulando", explicó. Durante años, su amor por los vinos finos se transformó en un hábito que afectó su bienestar físico y emocional.

"Construimos una casa en 1999 con una bodega de diez mil botellas. Aprendí a beber lo mejor", comentó. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que su consumo se había convertido en un problema. "Si pedía más, sabía que iba a beber más", admitió. Finalmente, en 2014, tomó la decisión de cambiar su vida. "En diciembre cumplí diez años sin probar una gota", dijo con orgullo.

La sobriedad no solo mejoró su salud, sino que también le permitió enfocarse en lo que realmente importa. "Le hice mucho daño a mi cuerpo. Ahora, lo único que quiero es ser fuerte", aseguró. Su transformación se consolidó con un fuerte acercamiento a la fe, convirtiéndola en un pilar fundamental de su vida y carrera.