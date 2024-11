La dura lucha de la actriz Christina Applegate contra la esclerosis múltiple

Christina Applegate cumple este lunes 53 años, la actriz es reconocida por su papel en en la serie Married... with Children (que ndio pie a la adaptación local Casados con hijos) y sus roles cinematográficos incluyen The Sweetest Thing (2002), Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004) y Farce of the Penguins (2007). Más allá de su vida en la pantalla, la actriz a tomado relevancia por los problemas de salud que debió afrontar durante las últimas décadas.