La escalofriante película de HBO Max que combina IA con relaciones tóxicas y se volvió furor

Esta producción está causando furor en la plataforma y tiene una ácida crítica a la sociedad actual.

Una película con una fuerte crítica social sobre una temática actual. Imagen: Freepik

HBO Max sumó al catálogo una película que viene dando que hablar entre los amantes del cine de ciencia ficción y thriller, combinando temas de tecnología, identidad y relaciones humanas en un relato inquietante. La propuesta explora cómo la inteligencia artificial puede permear en los vínculos afectivos, con giros que desafían la idea clásica de un amor perfecto.

La película en cuestión se titula Compañera Perfecta, un film que mezcla romance, suspenso y crítica social en un contexto moderno donde la tecnología redefine las fronteras del afecto y el control. Desde su estreno, esta producción se volvió una de las más comentadas dentro de la plataforma.

Compañera Perfecta El avance de la IA hizo que el futuro no parezca tan lejano. Imagen: HBO Max De qué trata Compañera Perfecta, la película furor de HBO Max Compañera Perfecta sigue a Iris y Josh, una pareja que decide pasar un fin de semana con amigos en una casa aislada junto al lago. Lo que comienza como una escapada idílica pronto se convierte en algo perturbador cuando se revela que Iris no es humana, sino un androide de inteligencia artificial creado para ser la compañera ideal de Josh.

La historia plantea un debate sobre los límites de la conciencia artificial y cómo estos pueden influir en las relaciones sentimentales. A medida que la trama avanza, la película profundiza en las dinámicas de poder y toxicidad entre humanos y máquinas, con Iris enfrentándose a su propia identidad y cuestionando su rol programado.

El relato combina elementos de suspenso, romance y crítica social para explorar temas contemporáneos como la dependencia emocional, la ética tecnológica y la autonomía individual.

Jack Quaid (Josh Beeman)

Megan Suri (Kat)

Lukas Gage (Patrick)

Harvey Guillén (Eli)