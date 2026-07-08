Guillermo Francella y Adrián Suar se unen para protagonizar la película "Funeral y medio" + Agregar ámbito en









La película es una remake de la cinta "Muerte en un funeral" (2007) y es dirigida por Ariel Winograd.

Francella, Suar y gran elenco protagonizan "Funeral y medio".

Guillermo Francella y Adrián Suar compartirán por primera vez el protagonismo de una película con Funeral y medio, una comedia dirigida por Ariel Winograd que llegará a los cines en marzo de 2027 con un elenco integrado por reconocidas figuras del espectáculo argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio fue realizado mediante un video difundido en las redes sociales de la producción, donde ambos intérpretes celebraron el esperado encuentro artístico. "Juntos por primera vez, en el cine", expresaron en una presentación conjunta antes de saludarse frente a cámara.

A continuación, Suar bromeó sobre el tiempo que demandó concretar el proyecto: "Que sí, que no, nos volvimos a juntar", mientras que Francella respondió con humor y entusiasmo por el inicio del rodaje.

En la misma pieza promocional participaron varios integrantes del elenco. Flavia Palmiero compartió imágenes del detrás de escena, mientras que Juan Minujín apeló a la ironía para anticipar el tono de la producción: "La gente no está preparada para esto".

De qué trata Funeral y medio Según la sinopsis oficial, la historia girará en torno a un velorio que se transforma en una sucesión de situaciones inesperadas. "Caos familiar, secretos y un funeral y medio fuera de control", resume la producción, que apostará por el humor de enredos y los conflictos entre los integrantes de una familia.

Además de Francella y Suar, el elenco estará integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y "Coco" Portillo. La película, una remake de la cinta Muerte en un funeral (2007), será dirigida por Ariel Winograd, uno de los realizadores más exitosos del género en el cine argentino, responsable de títulos como El robo del siglo, Mamá se fue de viaje y Hoy se arregla el mundo. La producción esta a cargo de Luis Alberto Scalella y del propio Francella, en un proyecto que marcará la primera colaboración cinematográfica entre dos de las figuras más convocantes del entretenimiento nacional.