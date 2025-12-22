La esposa de James Ransone rompió el silencio tras el trágico fallecimiento del actor: "Somos eternos"

Ransone saltó a la fama interpretando a Chester "Ziggy" Sobotka durante la segunda temporada de The Wire de HBO. Tenía 46 años.

La muerte del actor James Ransone ha conmocionado a fans y colegas de toda la industria del entretenimiento. El actor fue encontrado sin vida el viernes 19 de diciembre, y en los días posteriores a su fallecimiento, su esposa, Jamie McPhee , ha hablado públicamente por primera vez.

El portal TMZ fue el primero en informar que Ransone, mejor conocido por su trabajo en la serie The Wire , murió en Los Ángeles a los 46 años, según el médico forense del condado de Los Ángeles, que dictaminó que su muerte fue un suicidio.

McPhee rompió su silencio con un emotivo homenaje que reflexiona sobre el amor, la pareja y el vínculo que compartieron como padres. Utilizó sus redes sociales para compartir un cariñoso homenaje a su pareja. Compartió una foto de su embarazo y escribió:

" Te dije que te he amado mil veces y sé que te amaré de nuevo . Me dijiste que necesito ser más como tú y que tú necesitas ser más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mejores regalos: tú, Jack y Violet. Somos para siempre".

Ransone saltó a la fama interpretando a Chester "Ziggy" Sobotka durante la segunda temporada de The Wire de HBO. Apareció en 12 episodios de la serie en 2003.

El drama aclamado por la crítica se emitió de 2002 a 2008 y fue protagonizado por Dominic West, Michael Kenneth Williams, Idris Elba, Wood Harris, Lance Reddick, Wendell Pierce y otros.

Posteriormente, volvió a trabajar con el creador David Simon en Generation Kill, donde apareció junto a Alexander Skarsgård. Ransone interpretó al cabo de la Marina Josh Ray Person en los siete episodios de la serie de HBO.

Ransone también apareció en It: Capítulo Dos, interpretando a la versión adulta de Eddie Kaspbrak. Sus créditos cinematográficos incluyen Prom Night, Sinister, Sinister 2, Tangerine, Mr. Right, The Black Phone y la próxima película Black Phone 2.

El Centro de Atención al Suicida (CAS) atiende de forma anónima, gratuita y voluntaria en la línea 135. La técnica que utiliza es la “escucha activa”, con intervenciones orientadas a que el consultante hable. La línea es gratis llamando desde CABA o Gran Buenos Aires; y los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.