La exitosa serie "You" regresa a Netflix para una quinta emporada: qué se sabe de la nueva entrega

Sara Gamble, co creadora de "You" junto a Greg Berlanti, se desempeñó como showrunner de esta adaptación de la saga literaria de Caroline Kepnes, pero anunció su partida para enfocarse en nuevos proyectos. En lugar de pasar el testigo a una única persona, Gamble dejó la serie en manos de Michael Foley y Justin W. Lo, quienes compartieron el rol de co showrunners. Ambos están bien familiarizados con la serie, ya que ya ejercían como productores ejecutivos. Además, Justin Lo también fue guionista de siete episodios de "You".