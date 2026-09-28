Habeas corpus: de qué trata la nueva serie brasileña que arrasa en Netflix + Agregar ámbito en









La plataforma sumó una producción que combina casos judiciales, conflictos personales y una investigación que vuelve sobre una condena cuestionada.

La producción brasileña combina escenarios académicos y judiciales a lo largo de sus episodios. Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una nueva serie brasileña centrada en el mundo del Derecho y los casos de condenas injustas. La propuesta combina el trabajo académico de una profesora universitaria con la investigación de un grupo de estudiantes que decide revisar un expediente que todavía tiene preguntas sin resolver.

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La producción cuenta con ocho episodios en su primera temporada. La serie propone un drama judicial que no se limita a los tribunales. A medida que avanza la investigación aparecen relaciones personales, viejas heridas y decisiones que ponen en tensión los motivos de quienes buscan demostrar la inocencia de un joven condenado.

La ficción apuesta por una trama donde los personajes deben enfrentar distintas situaciones vinculadas con la Justicia. Netflix ¿De qué trata "Habeas corpus"? La trama del nuevo drama judicial brasileño de Netflix La protagonista es Inez, una reconocida profesora de Derecho que anteriormente se desempeñó como abogada penalista. Después de una situación que la alejó de los tribunales, decide volver a involucrarse en un caso que considera que merece ser revisado.

Su objetivo es demostrar la inocencia de un joven que fue condenado por un delito que, según la investigación que emprende junto a sus estudiantes, podría no haber cometido. Para avanzar, Inez reúne un equipo universitario y vuelve sobre los elementos de un expediente que parecía cerrado.

Pero la investigación tiene una dificultad adicional. Entre los estudiantes que acompañan a la profesora está Marina, una joven que guarda una relación personal con el pasado de Inez. Su interés en el caso no responde solamente a una inquietud académica: una injusticia anterior también marcó la vida de su propia familia.

Así, la búsqueda de pruebas comienza a revelar que el caso actual está conectado con decisiones tomadas años atrás. El vínculo entre ambas mujeres se convierte en una de las piezas centrales de la historia, mientras el grupo intenta encontrar elementos que permitan revisar una condena. Reparto de Habeas Corpus Marjorie Estiano como Inez

como Inez Vladimir Brichta como Murilo

como Murilo Any Gabrielly como Marina

como Marina Danton Mello como Pedro Borrmann

como Pedro Borrmann Natália Lage como Ana

como Ana Tato Gabus Mendes como Antonio

como Antonio Luiza Gabus

Nicolas Lee

Pedro Roza

Felipe Ricca La historia transcurre entre investigaciones, vínculos personales y decisiones del pasado. Netflix ¿Cuántos episodios tiene la temporada 1 de "Habeas corpus"? La primera temporada de Habeas corpus está compuesta por ocho episodios, con duraciones que van aproximadamente de 57 minutos a 1 hora y 17 minutos. El capítulo final es el más extenso de la tanda. La ficción puede verse en Netflix. La plataforma ofrece además audio original en portugués de Brasil y opciones de audio y subtítulos en español, entre otros idiomas. Los títulos de los capítulos incluyen referencias al lenguaje jurídico, como “Bélizaire”, “La paradoja”, “In dubio pro reo”, “El habeas corpus” y “Tribunal de Apelaciones”. La temporada avanza alrededor del caso de Jonathan y de los secretos que conectan a Inez con Marina. El cierre de la temporada retoma el eje principal de la historia: la verdad detrás del caso y las consecuencias que puede tener para quienes participaron de la investigación. Sin entrar en spoilers, el episodio final lleva el conflicto hacia una instancia decisiva y reúne varias de las líneas narrativas desarrolladas durante los capítulos anteriores.

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