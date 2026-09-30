Netflix se derrumbó casi 50% este año y Wall Street mantiene una visión pesimista sobre sus acciones

Múltiples bancos rebajaron su calificación por desaceleración del crecimiento del gigante digital y falta de contenido taquillero. YouTube avanza mientras Netflix busca recuperar la interacción del público con su nuevo negocio publicitario.

Netflix en crisis: Las acciones de la compañía de streaming sufren un derrumbe del 48% en el año.

Las acciones de Netflix están teniendo su peor año desde 2022 con un derrumbe del 48% desde su récord en junio del 2025. Los analistas de Wall Street tienen una visión pesimista sobre la compañía de streaming debido a los temores sobre una desaceleración de su crecimiento.

En ese marco, el banco HSBC rebajó su calificación para el gigante del streaming a "Mantener" la semana pasada, citando señales de una menor participación de los suscriptores. Esto se produce tras la rebaja de Wells Fargo a principios de este mes, que señaló la falta de series taquilleras y otorgó a Netflix su primera calificación equivalente a "Vender" en meses.

El rebote de las acciones en agosto se evaporó, dejando a Netflix entre las 50 empresas con peor desempeño del índice S&P 500 en 2026.

Eric Clark , director de inversiones de Accuvest Global Advisors, afirmó que "Netflix se ha convertido en un caso de demuéstramelo porque no está logrando producir series realmente taquilleras, del tipo que figuran en el top 100, algo que debe solucionarse de inmediato ". Clark posee acciones de Netflix pero ha estado reduciendo su participación paulatinamente.

Las acciones de la compañía de streaming sufren un derrumbe del 48% en el año.

Además, el inversor agregó que "para solucionar el problema de la interacción con el público, hay que ofrecer contenido que dé que hablar, y parece que hay un problema de creatividad, porque Netflix, si bien tiene el mayor presupuesto, son las otras plataformas de streaming las que se llevan las series más populares".

El detalle

Netflix tiene más suscriptores que cualquier otro servicio de streaming de pago, pero mantener a los espectadores enganchados a sus pantallas es cada vez más relevante, en especial a medida que la compañía expande su negocio publicitario en un contexto de creciente competencia.

Ofrecer un flujo constante de éxitos es crucial para la interacción con el público, razón por la cual la percepción de que Netflix ha carecido de títulos que impacten este año afectó gravemente a sus acciones.

Múltiples bancos rebajaron su calificación por desaceleración del crecimiento y falta de contenido exitoso.

Incluso las series de Netflix con buena recepción del público tuvieron severas dificultades para mantener su audiencia tras sus primeras temporadas, según informó Bloomberg News en julio. El intento del gigante digital de comprar Warner Bros Discovery Inc., operación que abandonó a principios de este año, fue interpretado por algunos inversores como una falta de confianza en su capacidad de crecimiento orgánico.

Por si no fueran demasiadas pálidas, la falta de grandes éxitos de Netflix contrasta con la situación de servicios de streaming más chicos como el de Apple, que dominó los premios Emmy de este año, o con el resurgimiento de la asistencia al cine, impulsado por grandes éxitos como Obsesión, Spider-Man: Un nuevo día y La Odisea. Las compañías de cine AMC Entertainment, Cinemark Holdings e IMAX vieron cómo sus acciones se disparaban más del 50% este año, superando con creces las ganancias del S&P 500 y el Nasdaq 100, que fueron del 12% y el 20% respectivamente.

Asimismo, el principal rival de Netflix por la audiencia es YouTube de Alphabet, cuya cuota de mercado en la televisión estadounidense alcanzó un máximo histórico del 14.2% en julio, según Bloomberg Intelligence. La cuota de Netflix cayó por debajo del 8%.

YouTube avanza mientras Netflix busca recuperar la interacción del público con su nuevo negocio publicitario.

El analista de HSBC, Mohammed Khallouf, señala que "el crecimiento de YouTube se está produciendo cada vez más a expensas directas de Netflix". Atribuyó esta tendencia a "una menor acogida del contenido original de Netflix", añadiendo que "una recuperación a corto plazo en la interacción parece improbable".

Resultados del tercer trimestre

La próxima información clave sobre el desempeño financiero de Netflix se conocerá el 20 de octubre, cuando la compañía con sede en Los Gatos, California, publique sus resultados del tercer trimestre.

Wall Street anticipa un crecimiento de los ingresos de casi el 12%, lo que representaría la expansión más lenta desde 2023. Se espera que el beneficio neto aumente un 36%, frente al crecimiento del 8% del año anterior.

A pesar de que se prevé una desaceleración en la expansión de Netflix, algunos inversores mantienen una visión positiva sobre el potencial a largo plazo de la acción. Parte de la razón es su baja valoración. Con una valoración aproximada de 19 veces las ganancias estimadas, las acciones de Netflix cotizan con un descuento superior al 60% respecto a su promedio de los últimos 10 años, que ronda las 50 veces.