Netflix presentó el tráiler de "El de Matthew Perry", una serie documental sobre el fallecido actor + Agregar ámbito en









Perry falleció el 28 de octubre de 2023 en Los Ángeles, a los 54 años. En diciembre de ese mismo año, se reveló que el actor de cine y televisión murió por los efectos agudos de la ketamina.

Llega una serie de tres partes sobre el querido actor de "Friends".

Netflix presentó el tráiler de The One About Matthew Perry (El de Matthew Perry), la primera serie documental sobre la querida estrella de Friends, narrada por algunas de las personas que mejor lo conocieron. Su estreno será el 27 de octubre en la plataforma de streaming.

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La íntima serie de tres episodios, está dirigida por la ganadora del Emmy Mary Robertson y producida por Maxine Productions, parte de Sony Pictures Television.

Basada en testimonios inéditos de su hermana, Mia Perry Bowick, y de sus mejores amigos de toda la vida, e incluyendo fotos y vídeos nunca antes vistos del archivo privado de la familia Perry; esta serie de tres partes recorre su trayectoria desde estrella emergente de la comedia hasta convertirse en el hombre que el mundo sigue adorando como su "Friend" favorito. Los recuerdos de primera mano de sus colaboradores creativos y amigos, se entrelazan con nuevos y sinceros detalles sobre sus luchas personales, rindiendo así homenaje al legado de honestidad y activismo que dejó.

De qué trata The One About Matthew Perry "Contado a partir de testimonios íntimos de la familia cercana y amigos, este documental revela al verdadero Matthew Perry: generoso, divertido, vulnerable, eterno; y las batallas que peleó para convertirse en el hombre detrás del ícono. Un testimonio crudo de una vida vivida plenamente, y la honestidad que se convirtió en su mayor legado", indica la sinopsis oficial.

Perry fue un actor muy querido, conocido principalmente por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends de NBC , formando parte del elenco principal de seis actores, junto a Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Lisa Kudrow. También fue conocido por trabajar junto a Salma Hayek en la comedia romántica Fools Rush In (1997), así como por sus papeles en The Whole Nine Yards, Almost Heroes y Three to Tango.

La muerte de Matthew Perry Perry falleció el 28 de octubre de 2023 en Los Ángeles, a los 54 años. En diciembre de ese mismo año, se reveló que el actor de cine y televisión murió por los efectos agudos de la ketamina, según la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. El informe de la autopsia también mencionó el ahogamiento, la enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina —un fármaco utilizado para tratar el trastorno por consumo de opioides— como factores que contribuyeron a su muerte. La causa de la muerte fue declarada accidental.

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