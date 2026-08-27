Disney+ estrenó nuevos capítulos de la divertida serie sobre lo difícil que es volverse adulto + Agregar ámbito en









La producción regresa con ocho episodios que siguen las desventuras de un grupo de amigos mientras intentan resolver sus problemas cotidianos.

Regresa con una nueva temporada centrada en las experiencias de un grupo de jóvenes. Disney

La vida después de los veinte puede venir acompañada de trabajo, alquiler, vínculos, responsabilidades y decisiones que nadie sabe muy bien cómo tomar. En ese terreno se mueve esta comedia que Disney + añadió a su catálogo, que vuelve con una nueva tanda de historias protagonizadas por un grupo de amigos que todavía está tratando de descifrar las reglas de la vida adulta.

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La propuesta parte de una idea bastante reconocible: nadie tiene del todo claro qué está haciendo. Samir, Billie, Paul Baker, Issa y Anton intentan ayudarse entre sí, aunque muchas veces sus estrategias para evitar conflictos terminan generando situaciones todavía más complicadas. La nueva entrega conserva ese humor incómodo y cotidiano que convirtió a la serie en una mirada particular sobre crecer.

La producción mantiene el humor y las situaciones cotidianas como parte central de su propuesta. Disney De qué trata Adultos, temporada 2 La historia sigue a Samir, Billie, Paul Baker, Issa y Anton, cinco amigos veinteañeros que viven juntos en la casa de la infancia de Samir. Allí comparten comidas, preocupaciones, problemas sentimentales y las distintas crisis que aparecen cuando empiezan a enfrentarse con las exigencias del mundo real.

En esta segunda temporada, el grupo vuelve a encontrarse con situaciones que parecen sencillas hasta que intentan resolverlas. Uno de los interrogantes gira alrededor de una identificación falsa que termina en manos de uno de ellos: la persona que aparece detrás de ese documento parece tener una vida mucho más atractiva que la que lleva su actual dueño.

También aparecen conflictos relacionados con el trabajo. La posibilidad de disfrutar de un empleo que desde afuera parece aburrido genera una nueva discusión entre los amigos, mientras que el regreso al entorno familiar vuelve a ponerlos frente a comportamientos que creían haber dejado atrás.

Los protagonistas vuelven a compartir sus días mientras atraviesan distintas situaciones propias de la vida adulta. Disney La convivencia continúa siendo uno de los motores principales de la ficción. Los protagonistas inventan planes cada vez más rebuscados para evitar conversaciones incómodas, proteger los sentimientos de los demás o conseguir que una situación no se salga de control. El problema es que, como suele ocurrir en este tipo de enredos, la solución termina siendo bastante peor que el conflicto original. La serie también juega con cuestiones muy concretas de la vida cotidiana: las relaciones, el trabajo, la familia, la amistad y las dificultades de encontrar un lugar propio, siendo jóvenes que todavía están en proceso de descubrir cómo funciona la adultez. Disney+: tráiler de Adultos, temporada 2 Disney+: elenco de Adultos, temporada 2 Malik Elassal como Samir

como Samir Lucy Freyer como Billie

como Billie Jack Innanen como Paul Baker

como Paul Baker Amita Rao como Issa

como Issa Owen Thiele como Anton

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