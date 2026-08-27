"Toy Story 5" ya tiene fecha de estreno en Disney+ tras su exitoso paso por cines + Agregar ámbito en









"Toy Story 5" fue el tercer estreno de 2026 en superar los mil millones de dólares, después de "Michael" y "Super Mario Galaxy: la película".

La quinta parte de la saga animada llega al streaming.

Disney+ confirmó la fecha de estreno de Toy Story 5 en la plataforma. La nueva aventura dónde Woody, Buzz y el resto de la pandilla se enfrentan a una crisis existencial cuando la tecnología se impone sobre el juego estará disponible a partir del 23 de septiembre.

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Además, Disney anunció que el nuevo videoclip de la versión para piano de la canción original de Taylor Swift, “I Knew It, I Knew You”, que incluye imágenes de Toy Story 5, ya está disponible en Disney+, Spotify y Apple Music. Este éxito sin precedentes, interpretado por Swift, fue compuesto y producido por ella misma junto a Jack Antonoff.

El éxito de Toy Story 5 en cines Toy Story 5 se estrenó en cines el 19 de junio y rápidamente consolidó el éxito de la longeva franquicia, recibiendo excelentes críticas tanto de la crítica especializada como del público. El éxito instantáneo de Pixar recaudó 159 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana y se ha convertido en la película de Toy Story más taquillera de la historia (sin ajustar por inflación), con una recaudación mundial de 1.130 millones de dólares hasta la fecha.

La quinta película reunió a Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) y Jessie (Joan Cusack) en una nueva aventura para asegurarse de que Bonnie (Scarlett Spears) siga interesada en jugar con ellos tras recibir la adictiva tableta Lilypad (Greta Lee).

Toy Story 5 fue el tercer estreno de 2026 en superar los mil millones de dólares, después de Michael y Super Mario Galaxy: la película. Desde entonces, Spider-Man: Un nuevo día y La odisea se unieron rápidamente a ese selecto grupo.

Las aventuras de Toy Story comenzaron en 1995 con el estreno de la primera película. Es una de las pocas franquicias animadas que aún conserva gran parte de su elenco de voces original de hace décadas, con Hanks, Allen y Cusack (quien se unió en Toy Story 2) regresando para las secuelas. Toy Story 5 está dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris, producida por Lindsey Collins y Jessica Choi, y escrita por Stanton y Harris a partir de una historia de Stanton. Toy Story 5 llega a Disney+ el 23 de septiembre.

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