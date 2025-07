"La Grazia" de Paolo Sorrentino inaugurará el Festival de Cine de Venecia

“Me gusta recordar que uno de los autores italianos más importantes y aclamados internacionalmente debutó aquí mismo en la Bienal de Venecia en 2001 con su primera película, One Man Up, en mis primeros años como director artístico”.

Continuó: “La relación con el Festival de Cine de Venecia se consolidó a lo largo de los años con la presentación fuera de concurso de los primeros episodios de la serie The Young Pope (temporadas uno y dos) y, sobre todo, con The Hand of God que, en 2021, ganó el León de Plata-Gran Premio del Jurado”.

“El regreso de Paolo Sorrentino a competición llega con una película destinada a dejar huella por su gran originalidad y potente actualidad”, añadió, “que el público del Festival de Cine de Venecia tendrá el placer de descubrir en la noche de apertura”.

La Grazia, escrita y dirigida por Sorrentino, es una película de Fremantle producida por The Apartment, una compañía de Fremantle, por Numero 10 y por PiperFilm que la distribuirá en Italia.

MUBI posee los derechos mundiales, excepto en Italia. The Match Factory gestiona las ventas internacionales.