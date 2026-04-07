La comedia de Disney + donde pedir una pizza se convierte en una aventura absurda + Seguir en









Esta es una historia en la que un plan simple deriva en caos total, lo que hace genera situaciones que desafían todo tipo de expectativa.

La nueva apuesta de Disney es un viaje irreverente de principio a fin. Freepik

Algunas producciones llegan a las plataformas de streaming, como Disney, sin tener demasiada expectativa y terminan volviéndose furor por tener una propuesta distinta. Ese es el caso de una película muy reciente que apuesta por un humor sin filtro y situaciones que rozan lo ridículo, pero con un ritmo que te mantiene enganchado.

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La clave de su éxito está en su historia fuera de lo común, acompañada por personajes jóvenes y únicos, que se apoyan en el absurdo para construir una experiencia muy original que está pensada para quienes buscan algo con lo que reírse sin parar.

Pizza Movie La película cuenta con actores de primera que interpretan a los personajes más irreverentes. Gentileza - Disney De qué trata Pizza Movie La trama gira en torno a dos amigos que comparten departamento y atraviesan una noche muy fuera de lo común. Todo empieza cuando consumen una sustancia experimental que altera por completo su percepción de la realidad. A partir de ese momento, todo lo que pasa es una locura tras otra.

En medio de esta aventura psicodélica, descubren que existe una única forma de frenar los efectos que están viviendo: conseguir comida a domicilio. A partir de esto, lo que sigue es una misión fácil pero urgente, aunque nada se desarrolla de manera normal.

El problema aparece cuando la entrega queda en manos de un robot, lo que empeora la alucinación de los protagonistas en cada paso. Los personajes deben lidiar con visiones, confusiones y obstáculos que surgen tanto de su mente como del entorno mismo, lo que genera momentos increíbles.

Disney+: tráiler de Pizza Movie Embed - Pizza Movie | Official Trailer | Hulu Disney+: elenco de Pizza Movie Gaten Matarazzo como Jack

Sean Giambrone como Montgomery

Lulu Wilson como Lizzy

Jack Martin como Blake

Peyton Elizabeth Lee como Ashley

Marcus Scribner como Logan

Caleb Hearon como Sidney

Sarah Sherman como Frankie

Justin Cooley como Byron

Daniel Radcliffe como la voz de la mariposa

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