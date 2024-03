"La historia sin fin" tendrá una nueva adaptación en cines

La noticia pone fin a la carrera por una de las propiedades de fantasía más populares que aún no se ha aprovechado para el público moderno.

La noticia pone fin a la carrera por una de las propiedades de fantasía más populares que aún no se ha aprovechado para el público moderno. Según el portal Variety el patrimonio de Ende ha despertado interés en todo el mundo durante los últimos años, incluidos estudios y plataformas de streaming.

See-Saw, que no es ajeno a la adaptación de literatura conocida para la pantalla, habiendo estado detrás de películas como “Lion” y “The Power of the Dog” y los recientes éxitos televisivos “Heartstopper” y “Slow Horses”, ahora se ha asociado con Michael Ende Productions. para desarrollar y producir las películas. El albacea de Ende, el Dr. Wolf-Dieter von Granau, ha concedido a la nueva asociación los derechos de “La historia interminable”. Iain Canning y Emile Sherman producirán para See-Saw junto a Roman Hocke y Ralph Gassmann para Michael Ende Productions.