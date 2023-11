La impactante cifra de libros vendidos de las memorias de Britney Spears en su primera semana

Las tan esperadas memorias de Britney Spears , “The Woman in Me” , que detalla su lucha por la libertad y sus tumultuosas relaciones con los hombres de su vida, han vendido 1,1 millones de copias en su primera semana en formato impreso, preventa, libros electrónicos y audiolibros en los Estados Unidos.

“The Woman in Me” se lanzó el 24 de octubre y lleva poco más de una semana oficialmente disponible. Según el editor del libro, Gallery Books (una división de Simon and Schuster), se citó a Spears diciendo: “Puse mi corazón y mi alma en mis memorias, y estoy agradecido a mis fans y lectores de todo el mundo por su apoyo inquebrantable. "

En Amazon.com, fue el libro número uno en su lista de títulos de no ficción más leídos y vendidos antes de que las memorias de Matthew Perry “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” ocuparan el lugar tras su muerte el 28 de octubre.