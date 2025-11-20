La serie "Task" fue renovada para una segunda temporada en HBO + Seguir en









El drama del creador de "Mare of Easttown", Brad Ingelsby y protagonizado por Mark Ruffalo resultó ser un éxito de crítica y audiencia.

La noticia llega a un mes del final de su primera temporada.

La serie Task fue renovada para una segunda temporada en HBO, el drama del creador de Mare of Easttown, Brad Ingelsby y protagonizado por Mark Ruffalo resultó ser un éxito de crítica y audiencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max, Casey Bloys, anunció la renovación hoy jueves.

La renovación se produce después de que Task se convirtiera en un éxito de boca en boca para HBO y creciera de forma constante a lo largo de su primera temporada. El final del 19 de octubre atrajo a 4 millones de espectadores en su primera noche en HBO y HBO Max, y la serie se sitúa como una de las temporadas de estreno de más rápido crecimiento de HBO. En la fecha del final, el estreno de la serie tuvo 11,2 millones de espectadores.

“Sabíamos mucho antes de su lanzamiento que teníamos entre manos una poderosa serie dramática, pero ha sido muy gratificante presenciar el fervor y la acogida del público a esta serie a medida que crecía semana tras semana”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series dramáticas y películas de HBO. “Rara vez un escritor equilibra la narración humanista con una trama intrincada y explosiva, pero Brad Ingelsby es uno de los grandes de nuestra industria, y no tenemos duda de que volverá a impactar de forma tan profunda y adictiva en la segunda temporada”.

De qué trata Task La primera temporada de Task siguió al agente del FBI interpretado por Ruffalo mientras lideraba un grupo de trabajo en los suburbios obreros de Filadelfia para poner fin a una serie de robos en casas de narcotraficantes liderados por un hombre (Tom Pelphrey) empeñado en vengarse.

El reparto de la primera temporada también incluyó a Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton (quienes vieron la temporada completa saben que no todos esos actores regresarán).