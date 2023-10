La impresionante cifra que pretende el ex de Fátima Florez para firmar el divorcio

El millonario reclamo del ex de Fátima Florez.

Parece que la exposición de la humorista Fátima Florez con su actual pareja, nada menos que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, no cayó nada bien en el ex, el productor Norberto Marcos. Sea eso o la ambición personal, no se anduvo en "chiquitas" a la hora de plantear sus pretensiones económicas para firmar el divorcio.