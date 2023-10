Segundo debate: Schiaretti y Bregman con impacto en indecisos; Massa, Milei y Bullrich, mejor entre propios

De los cinco candidatos, Bregman fue quien tuvo la mejor performance entre los indecisos y desmotivados. La mayor parte del apoyo favorable provino de los votantes del peronismo, mientras que los simpatizantes por Bullrich "no expresaron rechazos ni apoyos muy altos: fueron los más indiferentes de todos los participantes". El momento de mayor impacto positivo fue cuando tuvo la oportunidad de interpelar al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y le habló sobre los jubilados: "Me gustaría preguntarle al ministro si puede vivir con 124.000 pesos por mes como viven los jubilados, bono incluido”.

En el caso de Schiaretti, el análisis de los focus groups arrojó una buena performance entre los votantes indecisos y desmotivados, según señalaron en el informe, pero de menor impacto que la de la candidata del FIT. Principalmente recibió valoraciones positivas entre los votantes de Juntos por el Cambio (de la candidata Patricia Bullrich) y de La Libertad Avanza (Javier Milei). Los electores de Unión por la Patria "ocasionalmente" miraron con buenos ojos sus propuestas, pero en la gran mayoría de las oportunidades las consideraron como negativas. "Este punto no es llamativo debido a que hizo de su crítica al gobierno un posicionamiento claro", explicaron desde Pulsar.

Con diversas propuestas y apuntando a votantes con identidades políticas diversas, ambos candidatos lograron una transversalidad por género y por edad, cosechando los dos impactos parejos. Schiaretti y Bregman terminaron las primarias en los últimos lugares dentro de los límites que permiten el acceso a las elecciones generales. La lista del cordobés cosechó 3,71%, mientras que el FIT obtuvo 2,61%.

Massa, Milei y los indecisos

Sergio Massa y Javier Milei, dos de los tres principales aspirantes al Gobierno nacional, no lograron quebrar la barrera que los separa de quienes no fueron a votar y se encuentran indecisos. Sus performances reforzaron el comportamiento de sus propios votantes.

En el caso de Massa tuvo mayor eco entre la audiencia peronista, es decir, el núcleo fuerte de sus simpatizantes, ya que sus propuestas encontraron dificultades para lograr una transversalidad hacia otros espacios, e incluso entre los indecisos. La performance estuvo respaldada por su propio electorado "sin poder recoger apoyos en otros segmentos", remarcaron desde Pulsar.

La frase de mayor impacto positivo del candidato de UP fue su propuesta de enviar a prisión a quienes contaminan el medio ambiente. “Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal, tiene que ir a prisión”, afirmó.

Al igual que Massa, el libertario Milei recogió la mayor parte de sus respaldos entre sus propios votantes. "A menudo cosechó algún apoyo entre los votantes de Juntos y tuvo poco diálogo con los votantes desmotivados", señalaron, y fue rechazado "sistemática y sostenidamente" por los votantes del peronismo.

El momento de mayor impacto del economista en el debate de anoche fue su cuestionamiento a la casta política: “La casta, lo único que hace es consumir capital, porque vive consumiendo con su modelo del gasto, y entonces cuando genera déficit fiscal sube los impuestos”.

A diferencia de los anteriores, Bullrich tuvo un mejor desempeño en cuanto a la búsqueda del voto rival ya que, según destacaron desde Pulsar, logró que la escucharan los votantes de La Libertad Avanza. "Sus momentos de mayor impacto los logró con la complicidad de los electores de Javier Milei", apuntaron, y además encontró reacciones favorables de los desmotivados.

El pico más alto de reacciones favorables lo obtuvo cuando propuso “cambiar el código penal para que nunca más un violador, un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad" ya que "van a purgar sus penas como la tienen que purgar”.

Segmentos

Al momento de analizar los segmentos temáticos el Observatorio de la UBA reveló que uno de los bloques que generó mayor actividad y consenso fue el de "Seguridad", donde Patricia Bullrich "logró obtener impactos positivos entre los votantes de La Libertad Avanza y entre los desmotivados cuando enfatizó la importancia de 'mantener el código penal para que nunca más un violador o un asesino pueda andar por la calle con tranquilidad'". Lo mismo destacan para el caso de Schiaretti y su propuesta de "acabar con la puerta giratoria en los juzgados".

En el caso de Massa, el impacto solo se dio cuando manifestó que en un eventual gobierno evaluará "un cambio en la ley para supervisar el desempeño de los jueces, de manera que también rindan cuentas ante la sociedad".

En el eje temático de "Producción y trabajo", Schiaretti resaltó sobre el resto de los candidatos cuando se refirió a la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y propuso poner fin a "la industria del juicio". Además, tuvo repercusión su frase sobre las alicaídas reservas del Banco Central: "Están menos diez, como en el chinchón".

Uno de los bloques que mayor reacciones generó fue el de "Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente". Allí Massa se posicionó por encima de sus contrincantes con la mencionada frase sobre la contaminación de los ríos, mediante la que buscó poner en jaque a Milei, quien a principios de septiembre declaró que "una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera".

La candidata del FIT también resaltó de forma positiva con su crítica al oficialismo y la oposición por su demora en el tratamiento en el Congreso de la ley de humedales. Bregman cuestionó la falta de interés de las coaliciones para aprobar una legislación que proteja dichas áreas.

En paralelo, fue bien recibido su derecho a réplica contra Milei, quien explicó su propuesta sobre desarrollo humano y dijo que "abrazando las ideas de la libertad y defendiendo el capital humano, alcanzaremos el desarrollo humano". "Yo no entendí nada. Para mí lo sacó de Yahoo Respuestas. Y lo que le fue tirando, lo dijo", le retrucó Bregman.

Uno de los puntos más altos de rechazo hacia Milei tuvo lugar cuando manifestó que, en caso de ganar las elecciones, su gobierno no adherirá a la agenda 2030 de la ONU para luchar contra el cambio climático. “Nosotros no vamos a adherir a la agenda 2030, nosotros no adherimos al marxismo cultural, nosotros no adherimos a la decadencia”, dijo, para luego justificar que no tiene una posición negacionista del cambio climático sino que "lo que yo digo es que existe en la historia de la tierra un ciclo de temperaturas...". Esta última frase tampoco fue bien recibida por los votantes.