Un auto volcó y dejó cuatro muertos en Santa Fe: qué se sabe de la tragedia de Casilda + Agregar ámbito en









El siniestro ocurrió el sábado y las víctimas son menores de 20 años. Volvían de una fiesta y el conductor quedará detenido mientras avanza la investigación.

La magnitud del impacto fue tal que cinco de los seis ocupantes salieron despedidos. Gentileza: Cadena 3

La tragedia ocurrida en la ciudad de Casilda, Santa Fe, sumó una nueva víctima fatal, luego de la conmoción en la provincia por un vuelco en automóvil ocurrido el fin de semana pasado. Así, el accidente ya acumula cuatro muertos.





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El siniestro sucedió a las 5 de la madrugada del sábado cuando un vehículo, en el que iban seis personas, volcó de regreso de una fiesta en la ruta provincial S26. Mientras tanto, una adolescente continúa internada con lesiones de gravedad y el conductor permanece detenido por orden de la Justicia.

Las primeras investigaciones arrojaron que el conductor perdió el control del vehículo al tomar una curva, lo que llevó a que el auto se saliera de la calzada y volcara varias veces hasta quedar dado vuelta entre los pastizales de la banquina.

Qué se sabe de la tragedia de Casilda, que ya acumula cuatro muertos Las primeras víctimas fatales fueron Lola Gironacchi (17), oriunda de Zavalla, y Ramiro Tripiana (24), de la localidad de Pérez. Ambos fallecieron en el acto debido a la violencia del impacto.

Con el paso de las horas se confirmó la muerte de Sabrina Correa, mientras este martes se conoció el fallecimiento de Zaira Lunge (17), quien permanecía internada en estado crítico. La única sobreviviente que continúa hospitalizada es Mora W (17), quien permanece internada en un centro de salud de Rosario.

Los seis jóvenes habían asistido a una fiesta en el boliche Mona, en Casilda. El vehículo circulaba a alta velocidad cuando el conductor perdió el dominio al ingresar a una curva, dio varios tumbos sobre la banquina y terminó volcado en pastizales. Fausto G., de 20 años, era quien conducía el Peugeot 208 al momento del accidente y seguirá detenido. Gentileza: Mirador Provincial La magnitud del impacto fue tal que cinco de los seis ocupantes salieron despedidos, mientras el restante quedó atrapado en el habitáculo. Bomberos Voluntarios, efectivos de la Unidad Regional IV de la policía santafesina y personal médico acudieron rápidamente al rescate. Cómo seguirá el caso La investigación quedó a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito Casilda, que logró determinar que Fausto G., de 20 años, era quien conducía el Peugeot 208 al momento del accidente. Con esa información, el fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó su detención y dispuso la imputación por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas. El joven permanece alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde continuará detenido mientras avanza la investigación.