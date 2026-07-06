Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un trágico accidente en la Ruta 5 junto a su padre + Agregar ámbito en









La muerte de Sebastián Funes conmocionó a miles de seguidores. El creador de contenido, de 27 años, había superado los 1,6 millones de suscriptores gracias a sus videos de videojuegos y humor.

Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un trágico accidente en la Ruta 5 junto a su padre.

La muerte del youtuber Chatterbox, cuyo nombre real era Sebastián Funes, conmocionó a sus seguidores luego del trágico accidente múltiple ocurrido en la Ruta Nacional 5, en el que también falleció su padre. El creador de contenido tenía 27 años y había construido una enorme comunidad de más de 1,6 millones de suscriptores en YouTube gracias a sus videos de videojuegos y humor.

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Funes era oriundo de Pehuajó, aunque desde hacía algunos años vivía junto a su familia en la Ciudad de Buenos Aires. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 349 de la Ruta 5 e involucró a un camión Scania, una camioneta Chevrolet S10 y un automóvil Honda. Por causas que todavía se investigan, Sebastián y su padre murieron en el lugar, mientras que su madre y su hermana sobrevivieron y fueron trasladadas a un centro de salud.

Según las primeras hipótesis, el choque se habría producido cuando uno de los vehículos intentó sobrepasar al camión, lo que derivó en una colisión frontal con la camioneta que circulaba en sentido contrario. Los ocupantes de la Chevrolet S10, oriundos de Carlos Casares, también sufrieron heridas.

El creador de contenido, de 27 años, había superado los 1,6 millones de suscriptores gracias a sus videos de videojuegos y humor. La carrera de Chatterbox Funes comenzó a crear contenido en 2018 a través de TikTok, aunque fue YouTube la plataforma que lo llevó a la popularidad. Su canal estaba dedicado principalmente a Fortnite, Stumble Guys y The Backrooms Game, además de reacciones, desafíos y transmisiones en vivo que lo convirtieron en uno de los creadores de contenido más seguidos del país.

También era un habitual streamer de Twitch, donde superaba los 114.000 seguidores, y había participado de los Coscu Army Awards. Uno de sus videos más exitosos, publicado en 2022, superó los cinco millones de reproducciones gracias a una divertida partida de Fortnite junto a un jugador más chico.

En las últimas semanas se había mostrado muy activo en redes sociales, compartiendo publicaciones sobre las figuritas del Mundial 2026 y sumándose al fenómeno viral de Tim Payne. Su último video en YouTube había sido publicado aproximadamente un mes antes de su muerte y estaba dedicado al juego Skibidi Toilet Zombie. Tras conocerse la noticia, cientos de seguidores y creadores de contenido lo despidieron en redes sociales, donde destacaron el impacto que tuvo entre el público joven y adolescente argentino.

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