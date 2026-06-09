La joya escondida de Prime Video que combina terror y comedia a la perfección + Agregar ámbito en









Dos adolescentes enfrentando eventos sobrenaturales atraparon a la audiencia de la plataforma y prometen ser tu próxima historia favorita.

Entre risas y sustos, esta producción te va a manetener pegado a la pantalla. Gentileza - Prime Video

En el último tiempo, las plataformas de streaming ampliaron sus catálogos con propuestas pensadas para captar públicos muy distintos. Entre esas opciones, una película de Prime Video se hizo popular por mezclar dos géneros que, aunque a simple vista no parecen combinar bien, dan como resultado proyectos inolvidables.

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Esta producción es la adaptación de una exitosa novela de Grady Hendrix, la cual apuesta por una historia de amistad adolescente, pero atravesada por sucesos sobrenaturales. Con una duración de tan solo 96 minutos, este film te ofrece un buen rato lleno de tensión, humor y misterio, sin dejar de ser fiel al libro original.

El exorcismo de mi mejor amiga La película te hará reír y gritar de principio a fin. Gentileza - Prime Video

De qué trata El exorcismo de mi mejor amiga "El exorcismo de mi mejor amiga" es una película dirigida por Damon Thomas y basada en la novela homónima publicada por el escritor estadounidense Grady Hendrix. La historia se desarrolla durante la adolescencia de Abby y Gretchen, dos amigas inseparables que comparten gran parte de su vida escolar y personal.

Pero todo cambia después de una noche en la que Gretchen empieza a mostrar conductas cada vez más extrañas. Sus cambios de personalidad preocupan a todos sus compañeros y también despiertan sospechas en Abby, quien percibe que detrás de esos comportamientos existe algo mucho más oscuro.

Mientras las situaciones extrañas se multiplican, Abby intenta encontrar respuestas, llegando a la teoría de una posible posesión demoníaca. Convencida de que su amiga necesita ayuda urgente, la protagonista empieza un plan desesperado para salvarla y en ese camino aparece Christian Lemon, un peculiar exorcista que trabaja en un shopping. A pesar de tener una trama típica de historia de terror, la película tiene muchos toques de comedia que no van a dejar que pares de reír. Prime Video: tráiler de El exorcismo de mi mejor amiga Embed - My Best Friend’s Exorcism - Official Trailer | Prime Video Prime Video: elenco de El exorcismo de mi mejor amiga Elsie Fisher como Abby

Amiah Miller como Gretchen

Chris Lowell como Christian Lemon

Clayton Royal Johnson como Wallace Stoney

Erin Ownbey como la madre de los hermanos Lemon

Michael Wayne Foster como Micah Lemon

Ashley LeConte Campbell como Hermana Kathleen

Nathan Anderson como Pony Lang

Rachel Leah Cohen como Mrs. Rivers