Disney presentó el esperado primer tráiler del live action de "Moana"







Dirigida por Thomas Kail, la cinta está protagonizada por Catherine Laga'aia en el papel principal y Dwayne Johnson, quien retoma su interpretación animada del famoso semidiós Maui.

La película llegará a los cines el 11 de julio de 2026.

Disney presentó el primer adelanto de Moana, la versión live action de su exitazo de 2016 que recaudó u$s643 millones en todo el mundo y dio pie a una secuela en 2024.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dirigida por Thomas Kail, ganador del premio Tony por Hamilton, la película está protagonizada por la debutante Catherine Laga'aia en el papel principal y Dwayne Johnson, quien retoma su interpretación animada del famoso semidiós Maui.

De qué trata Moana Moana responde al llamado del océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui con Maui en una inolvidable misión para devolver la prosperidad a su pueblo. También conocemos a la imponente pero adorable tribu de Kakamora.

Moana _ Tráiler Oficial _ Subtitulado John Tui encarna al estricto padre de Moana, el Jefe Tui; Frankie Adams interpreta a la juguetona y decidida madre de Moana, Sina; y Rena Owen es la venerada abuela Tala de Moana.

Moana es una producción de Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton y compositor de las canciones originales de la película. Kail también es productor ejecutivo junto a Scott Sheldon, Charles Newirth y Aulii Cravalho, quien prestó su voz a Moana en las películas animadas.

La película llegará a los cines el 11 de julio de 2026.

Temas Disney

Películas