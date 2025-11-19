Cuidadosamente restaurada y ampliada de ocho a nueve episodios, la serie ofrece una mirada íntima sin precedentes a la trayectoria legendaria de The Beatles y a su dinámica interna.

Disney+ presentó el tráiler de la serie documental The Beatles Antología , la cuál llegará con sus primeros tres episodios el 26 de noviembre.

A treinta años de su lanzamiento original, la producción fue restaurada y remasterizada e incorpora un noveno episodio inédito. Los capítulos se lanzarán en tres entregas consecutivas: el 26 de noviembre los primeros tres, el 27 los siguientes tres y el 28 los tres finales .

John Lennon , Paul McCartney , George Harrison y Ringo Starr nos invitan a acompañarlos mientras revisan los altos, los bajos y las marchas y contramarchas de los ocho largos y sinuosos años de The Beatles como banda.

La serie abarca desde los inicios duros y hambrientos del grupo hasta el fenómeno de la Beatlemanía y su superestrellato global. El nuevo noveno episodio presenta material revelador e inédito de Paul, George y Ringo durante la creación de la serie y el proyecto musical originales en la década de 1990.

The Beatles Antología se emitió originalmente en 1995: en Estados Unidos por ABC y en el Reino Unido por ITV, seguido de un lanzamiento en video que fue un éxito rotundo y ganador de un premio Grammy.

Para Disney+, varios elementos de la serie se actualizaron, incluida una restauración de imagen increíble y una mezcla de sonido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps en colaboración con los técnicos altamente capacitados de Park Road Post, el estudio de Peter Jackson en Wellington (Nueva Zelanda).

Además, el 14 de octubre se publicó por Apple Corps Ltd. y Chronicle Books la edición del 25° aniversario del libro The Beatles Anthology. A su vez, a partir el 21 de noviembre se lanzaron por Apple Corps Ltd./Capitol/UMG los álbumes de “THE BEATLES ANTHOLOGY” que comprenden 191 canciones e incluyen nuevas mezclas de los singles exitosos como “Free As A Bird” y “Real Love”, canciones ganadoras de Premios Grammy, revitalizadas por su productor original, Jeff Lynne, usando las pistas separadas de la voz de Lennon.

Las dos nuevas mezclas se presentan junto al single de la banda “Now And Then”, la última canción de The Beatles, ganador en los Premios Grammy 2023. Los tres singles fueron creados a partir de demos caseros rudimentarios que John grabó en la década de 1970, posteriormente completados con partes vocales e instrumentales registradas por Paul, George y Ringo. El video musical original de “Free As A Bird” también fue restaurado.