¡Ya llega! Netflix se prepara para el estreno de la segunda temporada de "One Piece" + Seguir en









La plataforma confirmó la fecha de lanzamiento y anticipó los nuevos conflictos en alta mar con los Sombrero de Paja.

La aclamada serie está a punto de estrenar su nueva temporada.

La adaptación live action de uno de los mangas más populares volvió a captar la atención del público tras su primera entrega. La emblemática historia de piratas creada por Eiichiro Oda encontró una nueva audiencia gracias a su versión para televisión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta oportunidad, la principal plataforma streaming, Netflix, anunció el regreso de la tripulación con nuevos episodios y personajes muy queridos del universo original. La fecha de estreno está prevista para marzo 2026.

One Piece segunda temporada ¿De qué se trata la segunda temporada de "One Piece"? La famosa ficción de Netflix estrenará su nueva temporada el 10 de marzo de 2026, con ocho capítulos disponibles desde el primer día. En esta etapa de la historia, la trama se va a enfocar en la Saga de Arabasta.

Monkey D. Luffy y sus compañeros avanzarán hacia la Grand Line con el objetivo de acercarse al tesoro más codiciado del mundo pirata. En ese recorrido conocerán a una princesa que busca salvar su reino de una organización criminal que opera en las sombras.

En esta temporada, el grupo deberá enfrentarse a enemigos muy poderosos y se verán envueltos en situaciones que pondrán a prueba su lealtad. Además, aparecerá un personaje muy esperado por los fans del manga: el médico.

Tráiler de la segunda temporada de "One Piece" El tráiler de la tan anticipada segunda temporada se puede ver acá: Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix Reparto de "One Piece" El elenco principal regresa con los queridos Sombrero de Paja: Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy

Emily Rudd como Nami

Mackenyu como Roronoa Zoro

Jacob Romero Gibson como Usopp

Taz Skylar como Sanji Además, se suman nuevos integrantes: Joe Manganiello

Katey Sagal

David Dastmalchian

Sendhil Ramamurthy Los responsables de la serie ya adelantaron que si la respuesta del público acompaña, la historia podría llegar a extenderse durante varias temporadas más.

Temas Streaming

Netflix