HBO Max sorprendió a todos con el estreno de una de las películas más taquilleras de los 80

La plataforma incorporó a su catálogo una aventura inolvidable que marcó a toda una generación.

Las plataformas de streaming siguen apostando fuerte por los clásicos y esta vez la sorpresa llegó con una incorporación que despierta pura nostalgia. HBO Max sumó a su catálogo una de las películas más recordadas de los años 80, un título que combinó fantasía, aventura y una banda sonora que todavía suena en la memoria colectiva.

Se trata de “La historia sin fin”, una producción que en su momento fue un fenómeno global y que con el paso del tiempo se convirtió en obra de culto. Estrenada en 1984, fue una de las películas europeas más costosas de su época y logró conquistar al público internacional con una propuesta visual ambiciosa y un relato emotivo.

Para quienes crecieron en los 80 y 90, volver a verla es casi un viaje directo a la infancia. Y para las nuevas generaciones, puede ser el descubrimiento de una historia que, pese a los años, conserva un encanto particular. No todo envejece igual en el cine, pero este clásico mantiene intacta buena parte de su magia.

De qué trata La historia sin fin, el clásico que sumó HBO Max Basada en la novela homónima del escritor alemán Michael Ende, la película narra la historia de Bastian Baltasar Bux, un niño introvertido que encuentra refugio en la lectura tras atravesar un momento difícil en su vida.

Un día, descubre un libro misterioso titulado "La historia sin fin" y comienza a leerlo en el altillo de su escuela. Lo que no imagina es que ese relato lo conectará con el mundo de Fantasía, un reino amenazado por una fuerza oscura conocida como “La Nada”, que va destruyendo todo a su paso. En paralelo, el joven guerrero Atreyu recibe la misión de salvar a la Emperatriz Infantil, única esperanza para detener la destrucción. A medida que avanza la trama, la frontera entre lector y protagonista empieza a desdibujarse. Ese juego narrativo, donde el espectador siente que también forma parte del cuento, fue uno de los elementos más celebrados.

La película se destacó por sus efectos especiales artesanales, criaturas fantásticas como el dragón blanco Falkor y escenarios construidos a gran escala. Para la época, fue una apuesta enorme que combinó producción alemana y rodaje en estudios de Múnich. HBO Max: elenco de La historia sin fin Barret Oliver como Bastian Baltasar Bux

Noah Hathaway en el papel de Atreyu

Tami Stronach como la Emperatriz Infantil