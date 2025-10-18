Netflix agregó recientemente a su catálogo la producción española Un fantasma en la batalla. Luego de su paso por los cines de España y su presentación global en el Festival de San Sebastián, la película se posiciona como uno de los estrenos más fuertes de la plataforma.
La nueva película de Netflix inspirada en uno de los episodios más oscuros de España
La increíble producción de Agustín Díaz Yanes está basada en una serie de hechos reales que conmovieron fuertemente al país.
-
"27 Noches", la nueva película de Daniel Hendler sobre un caso real que explora la delgada línea entre la cordura y la demencia
-
Netflix estrenó la tercera temporada de "La Diplomática": poder, secretos y un matrimonio en crisis
Esta producción dirigida por Agustín Díaz Yanes y basada en hechos reales, se inspira en la llamada “Operación Santuario”, una de las mayores actuaciones antiterroristas de la Guardia Civil en colaboración con Francia, que en 2004 logró desmantelar buena parte de la cúpula directiva de ETA.
De qué trata Un fantasma en la batalla, la producción que incorporó Netflix
Un fantasma en la batalla sigue la vida de Amaia, interpretada por Susana Abaitua, una joven guardia civil que asume la difícil tarea de infiltrarse en ETA. Durante más de diez años trabaja bajo cobertura encubierta, con el objetivo de identificar y desmantelar los escondites que albergan armas, explosivos y logística terrorista.
La película se extiende más allá de la vida clandestina para explorar también los dilemas morales, las tensiones personales y el coste psicológico que soporta alguien que debe vivir una doble vida. La historia va entrelazando la tensión operativa de la lucha antiterrorista con las relaciones humanas, la identidad, el miedo y la perseverancia, enmarcadas en un país (España) que lleva décadas conviviendo con el legado de las acciones violentas de ETA, las consecuencias políticas y la memoria dolorosa.
Dejá tu comentario