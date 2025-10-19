Arriesgada apuesta de Netflix: la película que convierte la tensión de un secuestro en una comedia negra







Una película coreana en Netflix transforma una crisis aérea en sátira política con un humor tan afilado como incómodo.

Un secuestro aéreo, tres países en disputa y decisiones absurdas: la nueva película de Netflix expone el caos con humor oscuro y mirada crítica. Netflix

Netflix vuelve a mover fichas con una película que no teme pisar terrenos espinosos. La plataforma, conocida por diversificar su oferta con contenido surcoreano, lanza una comedia negra que se atreve a parodiar un secuestro aéreo real en clave satírica.

Con el título Buenas noticias, esta nueva propuesta mezcla thriller, humor negro y crítica social. Ambientada en los años 70, retrata el caos institucional que se desata cuando un grupo armado toma el control de un avión. Pero aquí, los villanos no siempre están a bordo.

De-qué-trata-Buenas-noticias-2 La nueva película de Netflix desafía lo políticamente correcto al convertir un secuestro aéreo en una comedia cargada de crítica social. Netflix

De qué trata Buenas noticias, la nueva película de Netflix Buenas noticias parte de un hecho real para contar una historia que está lejos del drama tradicional. Un avión japonés es secuestrado por la Facción del Ejército Rojo. Su demanda: volar a Corea del Norte. Lo que sigue es un desastre diplomático en el que tres países intentan manejar la crisis sin tener idea de cómo hacerlo.

El filme gira en torno a un grupo de "expertos" que deben aterrizar el avión sin provocar una tragedia. Pero sus decisiones, en lugar de aportar soluciones, suman al absurdo. En esta historia, el enemigo también es la burocracia, no solo los secuestradores.

La película se burla de la diplomacia internacional, mostrando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos enfrascados en una lucha de egos, más interesados en quedar bien que en salvar vidas. En medio del caos, los pasajeros se convierten en peones de una partida geopolítica donde cada movida resulta más ridícula que la anterior. Netflix: tráiler de Buenas noticias Embed - Buenas noticias | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Buenas noticias Sul Kyung-gu

Hong Kyung

Ryoo Seung-bum

Takayuki Yamada

Kippei Shiina

Sho Kasamatsu

Nairu Yamamoto

