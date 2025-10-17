Es el remake de un clásico y lo protagoniza Anne Hathaway: ¿De qué se trata "Las Brujas", disponible en Netflix?







La película es la reversión de un clásico de 1990, que sigue siendo conocido por una escena escalofriante, pero con muy buenos efectos.

La película ya está en Netflix y arrasa en la temporada de Halloween. Gentileza - GQ México

Como todos los meses, la plataforma de Netflix va renovando su catálogo y en este caso, al ser la temporada de Halloween, decidieron agregar una icónica película que cuenta con un elenco increíble y relata una historia muy querida y temida por el público de los 90.

La historia que se sumó es "Las Brujas" de 2020, un remake de la película original de 1990 que le dio pesadillas a miles de niños y niñas en su momento. En esta reversión, la increíble Anne Hathaway interpreta el mismo papel que en su momento encarnó Anjelica Huston, como la bruja más malvada que quiere apoderarse de todos los niños del pueblo.

Las Brujas IMDB Gentileza - IMDB

¿De qué se trata "Las Brujas"? La película acompaña a un chico huérfano que a finales de 1967 se va a vivir con su abuela a Demopolis, un pueblo que queda en Alabama. Una vez mudado, tanto el chico como su abuela empiezan a sufrir experiencias muy extrañas con un grupo de brujas. Es ahí cuando la abuela, que de chica tuvo muy malas experiencias con estas criaturas, se encarga de la situación y se mudan a un hotel en la playa.

A pesar de haberse escondido y sentirse a salvo, al poco tiempo se dan cuenta que tuvieron muy mala suerte, ya que al mismo tiempo que ellos llegan al hotel, también llega la llamada "Gran Bruja", quien se reúne con sus secuaces de todo el planeta para llevar a cabo sus horribles planes.

Tráiler de "Las Brujas" Embed - Las Brujas - Trailer Oficial Reparto de "Las Brujas" El reparto cuenta con algunas caras conocidas: Anne Hathaway como La Gran Bruja

Octavia Spencer como la abuela

Jahzir Bruno como el huerfano

Josette Simon como Zelda

Stanley Tucci como El Señor Stringer

Chris Rock como el ratón

