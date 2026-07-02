Un fenómeno de terror viral llega al cine de la mano del director de "Weapons" + Agregar ámbito en









Este fenómeno viral en internet se basa en una ilustración de Trevor Henderson de 2018, que dio origen a un personaje que ha aparecido en animaciones, historias y videojuegos creados por fans.

"Siren Head" llegará al cine.

Una película de terror basada en el meme viral de Siren Head, con Zach Cregger (director de Weapons) a cargo del guion, está en desarrollo.

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Este fenómeno viral en internet se basa en una ilustración de Trevor Henderson de 2018, que dio origen a un personaje que ha aparecido en animaciones, historias y videojuegos creados por fans. El personaje es un ser esquelético y alto con sirenas por cabeza, y se ha convertido en la última sensación de la Generación Z en llegar a la gran pantalla.

Según el portal The Hollywood Reporter, Cregger escribirá el guion de la película junto con Brian Duffield, director de la próxima adaptación literaria Whalefall y que también estará al frente de Siren Head.

View this post on Instagram El éxito de los virales de Internet en cines Este acuerdo refleja la popularidad de la cultura de internet en Hollywood, especialmente en el género de terror. Dos de los mayores éxitos del año han sido obra de cineastas de la Generación Z que comenzaron su carrera en YouTube. Backrooms, actualmente en cines, fue dirigida por Kane Parsons, de 20 años, e inspirada en las historias de terror "creepypasta" que circulan por internet. La película se reestrenará este fin de semana con una edición extendida especial que incluye 15 minutos de metraje adicional.

Otro gran éxito de 2026 fue Obsession, que narra la historia de un joven que pide un deseo para que la chica que le gusta se enamore de él, con consecuencias fatales. El director Curry Barker saltó a la fama haciendo cortometrajes en YouTube y basó parcialmente la historia en un episodio de Los Simpson.

La película Weapons se convirtió en uno de los mayores éxitos de terror del año pasado, narrando la historia de un pueblo que busca a sus hijos tras su misteriosa desaparición. Amy Madigan ganó un Oscar por su interpretación de la aterradora tía Gladys, y se planea una precuela basada en su personaje para 2028.

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