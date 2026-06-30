Paramount Pictures presentó el primer tráiler de Angry Birds 3, la última película de la franquicia animada nacida de los exitosos videojuegos. Los pájaros vuelven al ruedo y los fans ya tienen fecha de estreno: se estrenará en cines en diciembre.
La película "Angry Birds 3" presentó su primer tráiler y confirma su fecha de estreno
Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom y Danny McBride retoman sus papeles de voz para esta nueva entrega de la serie, que incluye Angry Birds: La película de 2016 y su secuela de 2019.
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Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom y Danny McBride retoman sus papeles de voz para esta nueva entrega de la serie, que incluye Angry Birds: La película de 2016 y su secuela de 2019.
De qué trata Angry Birds 3
Angry Birds 3: La película sigue a Red (Sudeikis), un cardenal temperamental que intenta salvar el mundo mientras cría a tres polluelos, con la ayuda de sus amigos Chuck (Gad), Bomb (McBride) y Silver (Bloom). La película está basada en los populares videojuegos de Rovio Entertainment, una filial de Sega.
“Soy un padre profesional a tiempo completo”, declara Sudeikis en el tráiler. “Es mi nuevo trabajo”.
Completan el reparto de voces Emma Myers, Walker Scobell, Marcello Hernández, Tim Robinson, Lily James, Keke Palmer, Anna Cathcart, Maitreyi Ramakrishnan, Nikki Glaser, MrBeast, Salish Matter, Psalm West, Sam Richardson y James Austin Johnson.
John Rice dirigió la película a partir de un guion de Thurop Van Orman. John Cohen, Dan Chuba, Carla Connor y Namit Malhotra son los productores. Rovio y Sega producen Angry Birds 3 junto con Prime Focus Studios, en colaboración con Flywheel Media, One Cool Group y Dentsu.
La franquicia de películas de Angry Birds comenzó con el primer título, que llegó a los cines en mayo de 2016 y se centraba en una isla de pájaros que no podían volar y que lidiaban con la llegada de un grupo de cerdos. Sony Pictures estrenó las dos primeras películas, incluyendo Angry Birds 2 (2019), que en conjunto han superado los 500 millones de dólares en la taquilla mundial.