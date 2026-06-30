La película "Angry Birds 3" presentó su primer tráiler y confirma su fecha de estreno

Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom y Danny McBride retoman sus papeles de voz para esta nueva entrega de la serie, que incluye Angry Birds: La película de 2016 y su secuela de 2019.

Paramount Pictures presentó el primer tráiler de Angry Birds 3 , la última película de la franquicia animada nacida de los exitosos videojuegos. Los pájaros vuelven al ruedo y los fans ya tienen fecha de estreno: se estrenará en cines en diciembre.

Jason Sudeikis, Josh Gad, Rachel Bloom y Danny McBride retoman sus papeles de voz para esta nueva entrega de la serie, que incluye Angry Birds: La película de 2016 y su secuela de 2019.

Angry Birds 3: La película sigue a Red (Sudeikis), un cardenal temperamental que intenta salvar el mundo mientras cría a tres polluelos, con la ayuda de sus amigos Chuck (Gad), Bomb (McBride) y Silver (Bloom). La película está basada en los populares videojuegos de Rovio Entertainment, una filial de Sega.

John Rice dirigió la película a partir de un guion de Thurop Van Orman. John Cohen, Dan Chuba, Carla Connor y Namit Malhotra son los productores. Rovio y Sega producen Angry Birds 3 junto con Prime Focus Studios, en colaboración con Flywheel Media, One Cool Group y Dentsu.

La franquicia de películas de Angry Birds comenzó con el primer título, que llegó a los cines en mayo de 2016 y se centraba en una isla de pájaros que no podían volar y que lidiaban con la llegada de un grupo de cerdos. Sony Pictures estrenó las dos primeras películas, incluyendo Angry Birds 2 (2019), que en conjunto han superado los 500 millones de dólares en la taquilla mundial.