La película biográfica de Amy Winehouse presentó su primer trailer

"No escribo canciones para ser famosa. Escribo porque no se qué haría si no lo hiciera ", se escucha narrar a Marisa Abela, repitiendo las palabras de Winehouse, durante las primeras imágenes del tráiler. Como puede verse en el adelanto, el filme contará la historia completa de la estrella británica : sus tormentosos inicios como artista, su ascenso a la fama , su éxito con el disco "Back to Black" y su camino autodestructivo que la llevó a la muerte con tan solo 27 años.

BACK TO BLACK Official Trailer (2024) Amy Winehouse biopic.mp4

El elenco también incluye a figuras como Jack O`Connell en el rol de Blake Fielder-Civil, esposo de la estrella; Eddie Marsan, como su padre; Juliet Cowan, como su madre; y Lesley Manville, como su abuela. La película se estrenará el 10 de mayo en Estados Unidos

Amy Winehouse: una vida de película

Nacida en Londres, el 14 de septiembre de 1983, Amy Winehouse fue una compositora y cantante británica de Soul y R&B, que llegó a convertirse en una de las grandes figuras en la historia reciente del género. Desde el suburbio de Southgate, Winehouse se abrió camino gracias a sus poderosas cualidades vocales que la llevarían a un vertiginoso éxito.

A sus 16 años - y con ayuda de Tyler James, su novio en aquel entonces - la cantante tuvo una audición con el mánager Nick Godwyn. Al escucharla cantar, Godwyn sabía que tenía oro en las manos. Así, bajo su tutela, Amy Winehouse viajó a Miami para grabar "Frank", su disco debút.

Pero su salto al estrellato mundial se dio recién con la publicación de su segundo álbum, "Back to Black", considerado uno de los mejores discos de la década. A lo largo de 10 canciones, Winehouse alternó temas con tremenda potencia rítmica - como su éxito You know i'm no good - con sutiles baladas como Me and Mr Jones.

En las letras de su exitoso disco, Winehouse reflejó su visión cínica sobre las relaciones afectivas que tuvo y su inmersión en el mundo de la noche, las drogas y el alcoholismo. Esto último sería lo que finalizaría su corta, pero exitosa carrera.

The-Amy-Winehouse-Statue-shutterstock_370599842-768x1024.jpg En el barrio de Camden, en Londres, puede hallarse la estatua en honor a Amy Winehouse. Shutterstock

Agresiones a fans, shows cancelados, presentaciones completamente drogada. Los últimos años de la vida de Amy Winehouse se vieron envueltos en un escándalo tras otro, problema que se agravó por el hostigamiento de los paparazzis y su creciente problema con las adicciones.

Finalmente, Amy Winehouse falleció a los 27 años. Fue hallada muerta en su departamento, ubicado en el barrio londinense de Camden, lugar donde hoy se erige una estatua en honor a su memoria y su música.