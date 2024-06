La película de Brad Pitt sobre la Fórmula 1 confirma su fecha de estreno

Según lo informado por el portal The Hollywood Reporter, la película llegó a Apple bajo un acuerdo que garantizaba que la película recibiría un estreno sustancial en cines, con una ventana de al menos 30 días, si no más. En el momento del acuerdo, estaba claro que sería necesario incorporar un socio de distribución para la película. Apple ha realizado este tipo de asociaciones en el pasado reciente, en particular trabajando con Paramount en el estreno en cines de Killers of the Flower Moon, y con Sony en Napoleón.