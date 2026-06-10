La serie colombiana que todos están viendo en Prime Video: una historia sobre los desafíos de la paternidad + Agregar ámbito en









Una divertida y disparatada novela que rápidamente se va a convertir en tu favorita de todos los días.

Llena de romance, drama, comedia y sorpresas. Ideal para ver en Prime Video. Imagen: Prime Video

Las producciones colombianas continúan ganando espacio en las plataformas de streaming y una de las que más interés despierta entre los usuarios de Prime Video es una emotiva historia que combina humor, drama y conflictos familiares. Con una trama cercana y personajes entrañables, esta novela logró conquistar a miles de espectadores desde su estreno.

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La ficción aborda los desafíos de la crianza desde distintas perspectivas y demuestra cómo la vida puede cambiar por completo cuando aparecen responsabilidades inesperadas. A lo largo de sus episodios, los protagonistas deben enfrentar problemas cotidianos, relaciones complejas y nuevas oportunidades para crecer como personas y como padres.

Se trata de Pa' Quererte, una exitosa telenovela colombiana producida por RCN Televisión que se convirtió en un fenómeno gracias a su combinación de romance, comedia y situaciones familiares con las que muchos espectadores se sienten identificados.

Pa quererte La novela colombiana que está conquistando a todos en Prime Video. Imagen: Prime Video

De qué trata Pa' Quererte La historia sigue a Mauricio Reina, un reconocido diseñador de modas cuya vida parece perfecta hasta que una serie de acontecimientos inesperados lo obligan a replantearse todo. En medio de problemas económicos y personales, descubre que tiene una hija de ocho años cuya existencia desconocía.

A partir de ese momento, Mauricio debe aprender a ser padre mientras intenta reconstruir su carrera profesional y mantener el equilibrio en su vida sentimental. La llegada de la pequeña Isabel transforma por completo su rutina y lo enfrenta a situaciones para las que nunca estuvo preparado. Pa quererte Sebastián Martínez protagoniza esta serie que no te vas a querer perder en Prime Video. Imagen: Prime Video Paralelamente, la producción presenta las historias de otros padres con realidades muy distintas. Todos ellos comparten amistades, sueños y dificultades, pero también el desafío de asumir su rol dentro de sus familias. Con una mezcla de momentos emotivos, situaciones divertidas y romances inesperados, la novela explora temas como la responsabilidad, la amistad, el amor y la importancia de los vínculos familiares, convirtiéndose en una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias humanas y cercanas. Prime Video: tráiler de Pa' Quererte Embed - Promo 2020 - Pa' Quererte (Especial mejores momentos) Prime Video: elenco de Pa' Quererte Sebastián Martínez — Mauricio Reina

Juliette Pardau — Daniela "Dany" Daza

Hanny Vizcaíno — Isabel Trujillo

Luis Eduardo Arango — Octavio Victoria

Laura de León — Azucena Tinoco