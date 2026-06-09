La película más vista de Prime Video: una nueva historia sobre como sobrevivir al fin del mundo + Agregar ámbito en









Una producción llena de drama, tensión y misiones extremas pone a prueba a una familia frente a una catástrofe universal.

Esta película distópica te va a enganchar de principio a fin. Gentileza - Prime Video

Entre las producciones más buscadas de las plataformas, las películas de acción y catástrofes están en primer lugar. En Prime Video, una secuela que continúa una trama de supervivencia del 2020 logró escalar hasta los títulos más elegidos por los suscriptores gracias a su ritmo intenso y a una trama que te va a mantener al borde del asiento de principio a fin.

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En esta oportunidad, la nueva entrega retoma la historia de los protagonistas varios años después de una tragedia mundial y los enfrenta a nuevos desafíos en una realidad apocalíptica. Si sos fanático de las ficciones distópicas y te gusta sentir la adrenalina que viven los personajes, esta es tu opción ideal.

El día del fin del mundo Migración La familia Garrity debe afrontar nuevos problemas. Gentileza - Prime Video

De qué trata El día del fin del mundo: Migración "El día del fin del mundo: Migración" transcurre cinco años después del impacto del cometa Clarke, un evento que destruyó gran parte de la civilización y modificó de manera drástica las condiciones del planeta. Tras sobrevivir durante ese tiempo en un búnker de Groenlandia, la familia Garrity debe afrontar una nueva amenaza cuando el refugio queda obsoleto por una serie de terremotos.

John, Allison y su hijo Nathan se ven obligados a regresar a la superficie junto a otros sobrevivientes, donde descubren que el mundo sigue atravesando fenómenos extremos, con una actividad tectónica impredecible, tormentas electromagnéticas y zonas terriblemente afectadas por la radiación.

La travesía los lleva desde Groenlandia hasta distintas regiones de Europa, donde el grupo para por Liverpool, Londres y Francia mientras intenta llegar a un lugar que, según los rumores de otros sobrevivientes, podría ofrecer condiciones favorables para reconstruir la vida humana. A lo largo del recorrido, los protagonistas no solo se enfrentan al colapso del planeta, sino también a otros humanos asustados y afectados por tantos años de exposición a un ambiente hostil. La búsqueda de un nuevo hogar se convierte en una carrera contra el tiempo donde cada decisión puede definir el futuro de la familia. Prime Video: tráiler de El día del fin del mundo: Migración Embed - EL DÍA DEL FIN DEL MUNDO: MIGRACIÓN | TRÁILER Prime Video: elenco de El día del fin del mundo: Migración Gerard Butler como John Garrity

Morena Baccarin como Allison Garrity

Roman Griffin Davis como Nathan Garrity

Amber Rose Revah como Amina

Gordon Alexander como Teniente Blake

Peter Polycarpou como Haugen

William Abadie como Denis Laurent

Nelia Valery Da Costa como Camille

Tommie Earl Jenkins como General Sharpe

Trond Fausa Aurvåg como Lars

Rachael Evelyn como Kerri Holt

Sidsel Siem Koch como Pia

Alex Lanipekun como Riley Watson

Nathan Wiley como Mayor Green