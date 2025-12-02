Llega a HBO Max la continuación de una aclamada película de Edward Burns + Seguir en









Una historia que retoma, treinta años después, los vínculos, conflictos y romances que convirtieron a la película original en una joya del cine independiente.

Llega una película que muchos esperaban a la plataforma HBO.

La familia McMullen llega a HBO como la secuela que revive uno de los grandes clásicos del cine independiente estadounidense, retomando la historia tres décadas después. La película acompaña a Barry McMullen y a sus hijos ya adultos en nuevos dilemas sentimentales, mientras Patrick y Molly enfrentan sus propias tensiones afectivas.

La nueva película expande el universo original con una mirada más madura, atravesada por el humor, la nostalgia y los vínculos familiares en transformación. Este regreso tiene sus raíces en Los hermanos McMullen (1995), la película que sorprendió al mundo del cine indie.

la familia mcmullen Cuándo se estrena "La Familia McMullen" La familia McMullen llegará al catálogo de HBO Max el 5 de diciembre. La secuela retoma la historia tres décadas después y promete combinar nostalgia con una mirada más actual sobre las relaciones familiares y los vínculos afectivos, manteniendo la mirada de Edward Burns. Su llegada a la plataforma marca el regreso de un clásico del cine independiente a una nueva generación de espectadores.

Escrita, dirigida y protagonizada por Burns, la película original se filmó con un presupuesto mínimo y aun así ganó el Gran Premio del Jurado en Sundance y se convirtió en un éxito de taquilla.

De qué se trata "La Familia McMullen" La película retoma la historia treinta años después de "Los hermanos McMullen", siguiendo a una nueva generación en medio de vínculos que cambian, romances que se complican y lealtades que se ponen a prueba.

La película acompaña a Barry McMullen, ahora en sus cincuenta, mientras intenta reconstruir su vida amorosa al mismo tiempo que sus hijos veinteañeros atraviesan sus propios dilemas sentimentales. Paralelamente, Patrick y su cuñada viuda Molly exploran una conexión inesperada que desafía su historia familiar. Con el sello íntimo y emocional de Edward Burns, la película combina drama, humor y nostalgia para mostrar cómo el amor y la familia evolucionan con el paso del tiempo. Tráiler de "La Familia McMullen" Embed - The Family McMullen | Official Trailer | HBO Max Reparto de "La Familia McMullen" El elenco que trae esta nueva producción de Edward Burns incluye a: Connie Britton como Molly

Edward Burns como Barry

Halston Sage como Patty

Tracee Ellis Ross como Nina

Brian d’Arcy James como Walter

Michael McGlone como Patrick

Sam Vartholomeos como Sam

Juliana Canfield como Karen

Shari Albert como Susan

Bryan Fitzgerald como Terrence Joseph

Pico Alexander como Tommy

Christina Catechis como Cathy

Christina Mavronas como Carla

John El-Jor como Novio Hipster Lloroso

Stephen Badalamenti como Dr. Sal Sabatino

Isabella Kaimakliotis como Christine