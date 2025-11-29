SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

29 de noviembre 2025 - 10:30

HBO Max sorprende con una intrigante película que promete mantenerte con la ansiedad al límite por 90 minutos

Una película intensa llega a HBO Max con un suspenso que no da tregua.

La película combina misterio, tensión y giros inesperados, ideal para quienes buscan una historia cargada de adrenalina.

Foto: HBO

El catálogo de HBO Max suma una película que apuesta por tensión pura y una historia que juega con los nervios desde el primer minuto. Cuando el suspenso se combina con misterio y un ritmo que no afloja, la experiencia se vuelve irresistible para quienes buscan adrenalina controlada.

Ese efecto impulsa a Drop, una propuesta que mezcla emociones intensas, tecnología y decisiones límite. Su trama inquieta, sorprende y deja preguntas abiertas, un formato que gana fuerza entre quienes consumen thrillers dinámicos y desean títulos capaces de atraparlos de principio a fin.

Drop-Amenaza-Anonima-001
La película de HBO Max potencia la tensión con actuaciones de Meghann Fahy y Brandon Sklenar en una trama que sostiene el suspenso hasta el último minuto.

De qué trata Drop, la incorporación de HBO Max

La historia sigue a Violet, una mujer que intenta retomar su vida sentimental después de un largo duelo. Ilusionada con una cita prometedora, llega a un restaurante exclusivo donde su noche toma un giro oscuro: mensajes anónimos comienzan a aparecer en su teléfono con advertencias cada vez más inquietantes.

Lo que al inicio parece una broma pesada se transforma en amenaza real cuando un encapuchado le revela que su hijo y su familia están en peligro. Cada orden que recibe abre un juego psicológico que la empuja a decisiones desesperadas en una carrera contrarreloj sin margen de error.

Mientras la noche avanza, Violet enfrenta el desafío más extremo: seguir obedeciendo instrucciones que ponen en riesgo su integridad, o rebelarse y enfrentar consecuencias devastadoras. En ese dilema aparece Henry, su cita, quien se vuelve pieza clave del siniestro rompecabezas.

HBO Max: tráiler de Drop

Embed - DROP: Amenaza Anónima | Tráiler oficial

HBO Max: elenco de Drop

  • Meghann Fahy

  • Brandon Sklenar

  • Jeffery Self

  • Gabrielle Ryan Spring

  • Violett Beane

  • Jacob Robinson

  • Reed Diamond

  • Ed Weeks

  • Travis Nelson

