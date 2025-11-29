El catálogo de HBO Max suma una película que apuesta por tensión pura y una historia que juega con los nervios desde el primer minuto. Cuando el suspenso se combina con misterio y un ritmo que no afloja, la experiencia se vuelve irresistible para quienes buscan adrenalina controlada.
Ese efecto impulsa a Drop, una propuesta que mezcla emociones intensas, tecnología y decisiones límite. Su trama inquieta, sorprende y deja preguntas abiertas, un formato que gana fuerza entre quienes consumen thrillers dinámicos y desean títulos capaces de atraparlos de principio a fin.
De qué trata Drop, la incorporación de HBO Max
La historia sigue a Violet, una mujer que intenta retomar su vida sentimental después de un largo duelo. Ilusionada con una cita prometedora, llega a un restaurante exclusivo donde su noche toma un giro oscuro: mensajes anónimos comienzan a aparecer en su teléfono con advertencias cada vez más inquietantes.
Lo que al inicio parece una broma pesada se transforma en amenaza real cuando un encapuchado le revela que su hijo y su familia están en peligro. Cada orden que recibe abre un juego psicológico que la empuja a decisiones desesperadas en una carrera contrarreloj sin margen de error.
Mientras la noche avanza, Violet enfrenta el desafío más extremo: seguir obedeciendo instrucciones que ponen en riesgo su integridad, o rebelarse y enfrentar consecuencias devastadoras. En ese dilema aparece Henry, su cita, quien se vuelve pieza clave del siniestro rompecabezas.
HBO Max: tráiler de Drop
HBO Max: elenco de Drop
Meghann Fahy
Brandon Sklenar
Jeffery Self
Gabrielle Ryan Spring
Violett Beane
Jacob Robinson
Reed Diamond
Ed Weeks
Travis Nelson
