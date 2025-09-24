La película de "James Bond" dirigida por Denis Villeneuve revela nueva información sobre el próximo agente 007







Se espera que la película de Bond número 26, de Villeneuve, se filme en 2027 y se estrene en 2028. El guion está a cargo de Steven Knight, creador de "Peaky Blinders".

El director canadiense se hará cargo del reinicio de James Bond.

James Bond seguirá siendo hombre, como el personaje original de Ian Fleming, y, lo más importante para los puristas de la saga, será británico.

Según reveló el portal Deadline, Denis Villeneuve comenzará oficialmente la búsqueda del próximo James Bond una vez que termine Dune: Parte Tres el próximo año.

Fuentes destacan que Villeneuve y sus colaboradores, incluyendo a los productores David Heyman y Amy Pascal, buscan un rostro nuevo de entre veintitantos y treinta y pocos años. El candidato ideal es descrito, en palabras de Fleming, como "un instrumento contundente" y "un hombre extremadamente aburrido y sin interés, al que le sucedían cosas", una figura cuya letalidad es primordial.

Qué actores quedaron descartados para interpretar al nuevo James Bond Según las especificaciones respecto a lo que se busca para el nuevo James Bond muchos nombres populares quedan descartados de inmediato. Timothée Chalamet, Austin Butler, Glen Powell, Jacob Elordi y otros que no son de las Islas Británicas no son elegibles. Favoritos mayores como Tom Hardy (47), Idris Elba (53) y Henry Cavill (42) ya no encajan en la dirección que Villeneuve está siguiendo. Incluso figuras más jóvenes, como Aaron Taylor-Johnson y Jack Lowden, tendrán 37 años cuando comience el rodaje en 2027; quizás demasiado mayores para lo que quieren hacer.

Se dice que el guionista Steven Knight (Peaky Blinders) está llevando a Bond de vuelta a sus raíces literarias, inspirándose en las primeras novelas de Fleming. Fuentes indican que el guion podría explorar el pasado de Bond como comandante de la Marina Real y explicar cómo alcanzó su estatus de 007.

Se espera que la película de Bond número 26, de Villeneuve, se filme en 2027 y se estrene en 2028, probablemente en la ventana tradicional de noviembre de la franquicia. La película no seguirá a Sin Tiempo para Morir, que concluyó con la muerte de Bond. En cambio, es un borrón y cuenta nueva: un nuevo Bond, un nuevo comienzo.