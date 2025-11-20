La película "Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha" presentó su primer tráiler + Seguir en









“Amanecer en la Cosecha”, esta basada en el libro homónimo de 2025, se sitúa 24 años antes de la primera película de la saga.

Joseph Zada interpreta a un joven Haymitch Abernathy.

Lionsgate presentó el primer tráiler de Los juegos del hambre: Amanecer en la Cosecha, la última entrega de la franquicia “Los juegos del hambre”. La película se estrenará en cines en noviembre de 2026

“Amanecer en la Cosecha”, basada en el libro homónimo de 2025, se sitúa 24 años antes de la primera película y sigue a un joven Haymitch Abernathy (Joseph Zada), quien es seleccionado para competir en los 50º Juegos del Hambre. Dado que los Juegos son el segundo Vasallaje de los Veinticinco, que se celebra cada 25 años, cada distrito de Panem debe enviar el doble de tributos a la capital. Allí, 48 niños lucharán a muerte para ganar los Juegos del Hambre.

Los Juegos del Hambre _ Amanecer en la Cosecha _ Trailer Oficial Sub Las imágenes son el primer vistazo a Zada en el papel, que fue interpretado originalmente por Woody Harrelson en la saga original de “Los Juegos del Hambre”.

El impactante elenco de Los juegos del hambre: Amanecer en la Cosecha “Amanecer en la cosecha” también cuenta con Elle Fanning como una versión más joven de Effie Trinket, personaje originalmente interpretado por Elizabeth Banks. Ralph Fiennes interpreta al presidente Coriolanus Snow, papel que interpretó Donald Sutherland en las películas originales y Tom Blyth en la precuela “Balada de pájaros cantores y serpientes”. Kieran Culkin interpretará a Caesar Flickerman, el presentador de televisión de Los Juegos del Hambre, interpretado por Stanley Tucci en las películas originales. Jesse Plemons interpretará una versión más joven de Plutarch Heavensbee, personaje que interpretó Philip Seymour Hoffman en las películas de “Sinsajo”.

Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell y Percy Daggs IV también forman parte del reparto.

“Amanecer en la cosecha” está dirigida por Francis Lawrence, con guion de Billy Ray. Brad Simpson y Nina Jacobson regresan como productores de la película

