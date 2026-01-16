"El Botín", la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon ya está disponible en Netflix + Seguir en









El elenco del filme se completa con: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.

El Botín ya está disponible.

Netflix presentó el tráiler de El Botín, la nueva película de Joe Carnahan protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon.

De qué trata El Botín La sinopsis indica: "Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar".

El botín Avance oficial Netflix - Netflix Latinoamérica (720p, h264) “El Botín surgió de una profunda experiencia personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami-Dade”, dijo el director. “Está inspirada en parte en su vida y, luego, en mi inquebrantable amor por esos clásicos del thriller policíaco de los 70 que realmente valoraban los personajes y las relaciones interpersonales y se convirtieron en referentes de esa época: películas como Serpico y El Príncipe de la Ciudad y, más recientemente, Heat de Michael Mann”.

El estreno estaba previsto para finales del año pasado, pero se retrasó hasta principios de 2026. Carnahan escribió y dirigió El Botín con la ayuda de Michael McGrale en el guion.

La película marca la primera colaboración entre Netflix y Artists Equity de Damon & Affleck. Es producida por el dúo, junto con Dani Bernfeld y Luciana Damon. Los productores ejecutivos son Kevin Halloran y Michael Joe para Artists Equity. El Botín ya está globalmente disponible en Netflix.