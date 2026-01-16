Netflix presentó el tráiler de El Botín, la nueva película de Joe Carnahan protagonizada por Ben Affleck y Matt Damon.
"El Botín", la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon ya está disponible en Netflix
El elenco del filme se completa con: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.
-
El director Sam Raimi reveló cuales son sus películas de terror favoritas
-
Prime Video sorprendió con el estreno de una comedia protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid
El poderoso elenco del filme se completa con: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler.
De qué trata El Botín
La sinopsis indica: "Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar".
“El Botín surgió de una profunda experiencia personal que vivió mi amigo, tanto como padre como jefe de narcóticos tácticos del departamento de policía de Miami-Dade”, dijo el director. “Está inspirada en parte en su vida y, luego, en mi inquebrantable amor por esos clásicos del thriller policíaco de los 70 que realmente valoraban los personajes y las relaciones interpersonales y se convirtieron en referentes de esa época: películas como Serpico y El Príncipe de la Ciudad y, más recientemente, Heat de Michael Mann”.
El estreno estaba previsto para finales del año pasado, pero se retrasó hasta principios de 2026. Carnahan escribió y dirigió El Botín con la ayuda de Michael McGrale en el guion.
La película marca la primera colaboración entre Netflix y Artists Equity de Damon & Affleck. Es producida por el dúo, junto con Dani Bernfeld y Luciana Damon. Los productores ejecutivos son Kevin Halloran y Michael Joe para Artists Equity.
El Botín ya está globalmente disponible en Netflix.
- Temas
- Ben Affleck
- Matt Damon
- Netflix
Dejá tu comentario