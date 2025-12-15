SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

15 de diciembre 2025 - 16:30

Prime Video vuelve a enamorar con un triángulo amoroso juvenil: la película que promete ser furor este verano

Una nueva apuesta de la plataforma con un drama romántico que promete ser muy elegido entre los jóvenes

La historia que promete conmover a los adolescentes ya está disponible en Prime Video.

Imagen: Prime Video

Prime Video sigue ampliando su catálogo con propuestas pensadas para el público joven y suma una nueva película que combina romance, drama y emociones intensas. Con una historia centrada en vínculos afectivos complejos y decisiones difíciles, el estreno apunta a convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada.

Con una estética cuidada, protagonistas populares y una trama que conecta con las emociones adolescentes, la plataforma refuerza su apuesta por el cine romántico europeo. La película se llama Dímelo bajito y está basado en otra famosa obra de Mercedes Ron.

Dímelo Bajito
Una exitosa obra de Mercedes Ron que enamora con su historia.

De qué trata Dímelo bajito, el estreno de Prime Video

La historia sigue a Kamila, una joven que intenta reconstruir su vida tras una etapa marcada por el dolor y los conflictos familiares. En ese proceso, se ve envuelta en un intenso triángulo amoroso que pondrá a prueba sus sentimientos, su identidad y su manera de vincularse con los demás.

A su alrededor aparecen dos figuras clave: un amor del pasado que despierta emociones profundas, Thiago, y un nuevo vínculo, Taylor, que promete estabilidad, pero también incertidumbre. Kamila deberá enfrentarse a sus miedos y tomar decisiones que marcarán su futuro emocional.

La película explora temas como el primer amor, la amistad, la lealtad y el crecimiento personal, con un tono íntimo y sensible que busca conectar con quienes atraviesan etapas similares de cambio y descubrimiento.

Prime Video: tráiler de Dímelo bajito

Embed - Dímelo Bajito | Trailer Oficial | Amazon Prime

Prime Video: elenco de Dímelo bajito

  • Alicia Falcó
  • Fernando Lindez
  • Diego Vidales

