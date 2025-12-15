Prime Video vuelve a enamorar con un triángulo amoroso juvenil: la película que promete ser furor este verano + Seguir en









Una nueva apuesta de la plataforma con un drama romántico que promete ser muy elegido entre los jóvenes

La historia que promete conmover a los adolescentes ya está disponible en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video sigue ampliando su catálogo con propuestas pensadas para el público joven y suma una nueva película que combina romance, drama y emociones intensas. Con una historia centrada en vínculos afectivos complejos y decisiones difíciles, el estreno apunta a convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada.

Con una estética cuidada, protagonistas populares y una trama que conecta con las emociones adolescentes, la plataforma refuerza su apuesta por el cine romántico europeo. La película se llama Dímelo bajito y está basado en otra famosa obra de Mercedes Ron.

Dímelo Bajito Una exitosa obra de Mercedes Ron que enamora con su historia. Imagen: Prime Video De qué trata Dímelo bajito, el estreno de Prime Video La historia sigue a Kamila, una joven que intenta reconstruir su vida tras una etapa marcada por el dolor y los conflictos familiares. En ese proceso, se ve envuelta en un intenso triángulo amoroso que pondrá a prueba sus sentimientos, su identidad y su manera de vincularse con los demás.

A su alrededor aparecen dos figuras clave: un amor del pasado que despierta emociones profundas, Thiago, y un nuevo vínculo, Taylor, que promete estabilidad, pero también incertidumbre. Kamila deberá enfrentarse a sus miedos y tomar decisiones que marcarán su futuro emocional.

La película explora temas como el primer amor, la amistad, la lealtad y el crecimiento personal, con un tono íntimo y sensible que busca conectar con quienes atraviesan etapas similares de cambio y descubrimiento.

Prime Video: tráiler de Dímelo bajito Embed - Dímelo Bajito | Trailer Oficial | Amazon Prime Prime Video: elenco de Dímelo bajito Alicia Falcó

Fernando Lindez

Diego Vidales