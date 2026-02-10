El nuevo thriller de Netflix que mezcla comedia con misterio y ya llega a la plataforma + Seguir en









La plataforma de streaming anunció un estreno especial para los fanáticos del thriller y la comedia.

Se estrena el 12 de febrero de 2026 , con un reparto que incluye figuras importantes de la actuación. Freepik

La agenda de las plataformas de streaming se encuentran cada vez más apretadas, con el inmenso catálogo que proponen para que sus usuarios disfruten. Desde producciones románticas, de drama o hasta la acción más cruda, uno de los grandes beneficios de ser suscriptor de estas empresas es que sus contenidos se renuevan de forma constante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por eso mismo, Netflix, que se encuentra posicionada entre las plataformas líderes del mercado, tiene la obligación con sus afiliados de renovar sus contenidos de manera frecuente, lo que puede llevar a estrenos emocionantes. Este es el caso de ‘Cómo Llegar al Cielo desde Belfast’, el nuevo estreno de la plataforma que mezcla drama con comedia.

Cómo llegar al cielo desde Belfast netflixx De qué trata ‘Cómo Llegar al Cielo desde Belfast’ La trama sigue a tres amigas de la infancia: Saoirse, una guionista de televisión ingeniosa y caótica; Robyn, una madre glamorosa y estresada; y Dara, una cuidadora responsable pero más reservada, que se reúnen en sus treintas tras enterarse de la muerte de una cuarta integrante de su grupo.

Lo que comienza como una investigación para esclarecer ese fallecimiento, se transforma en una odisea por Irlanda y más allá, llena de humor negro, misterios, giros y situaciones que ponen a prueba su vínculo y desentierran verdades incómodas del pasado.

La serie no es sólo un misterio por resolver, sino también una reflexión sobre la amistad, la memoria y cómo las experiencias compartidas moldean la vida adulta, con un tono que mezcla tensión y comedia mientras las protagonistas enfrentan sus propias vidas y secretos que amenazan con salir a la luz.

Tráiler de ‘Cómo Llegar al Cielo desde Belfast’ Embed - CÓMO LLEGAR AL CIELO DESDE BELFAST Trailer SUBTITULADO [HD] Netflix Reparto de ‘Cómo Llegar al Cielo desde Belfast’ “Cómo llegar al cielo desde Belfast” fue creada por Lisa McGee, la misma guionista detrás de Derry Girls. Se estrena el 12 de febrero de 2026 , con un reparto que incluye figuras de la actuación, como: Roísín Gallagher como Saoirse

Sinéad Keenan como Robyn

Caoilfhionn Dunne como Dara Tom Basden como Seb .

Art Campion como Jim .

Michelle Fairley como Margo .

Josh Finan como Jason .

Bronagh Gallagher como Booker .

Darragh Hand como Liam .

Ardal O’Hanlon como Seamus .

Natasha O’Keeffe como Greta (la amiga cuya muerte desencadena la historia).

Emmett J. Scanlan como Owen.

Temas Streaming

Netflix