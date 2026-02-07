Se estrenó hace más de 10 años, pasó desapercibida y ahora es la película más vista de Netflix + Seguir en









La increíble historia de un perro de guerra que conmovió a todos y está cargada de drama, acción y aventura.

Esta imperdible película del 2015 volvió a Netflix y todos la están viendo. Imagen: Freepik

Una película emotiva y familiar volvió a ganar popularidad tras sumarse otra vez a Netflix, donde rápidamente se ubicó entre lo más visto. A pesar de haberse estrenado hace más de una década, logró captar la atención del público gracias a su historia sensible y entretenida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de Max, una producción estadounidense de 2015 que mezcla aventura, drama y momentos conmovedores. La propuesta apunta a toda la familia y encontró una segunda vida en el streaming, donde hoy lidera el interés de los espectadores.

Max La película de hace 10 años que está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Max, la película furor de Netflix La historia sigue a Max, un perro militar que regresa de Afganistán tras una experiencia traumática durante su servicio junto a soldados estadounidenses. Luego es adoptado por la familia de su antiguo adiestrador, lo que inicia un proceso de adaptación y sanación emocional.

Mientras intenta recuperarse del estrés y el dolor, el animal entabla un fuerte vínculo con el hermano menor de su anterior dueño. Juntos comienzan a investigar las circunstancias de una muerte que dejó una profunda huella en la familia. La película combina aventura, drama y momentos emotivos, con una narrativa centrada en la amistad, la superación y los lazos afectivos.

Netflix: tráiler de Max Embed - Max Trailer Oficial Subtitulado Espanol 2015 War Dog Netflix: elenco de Max Josh Wiggins (Justin Wincott)

Thomas Haden Church (Ray Wincott)

Lauren Graham (Pamela Wincott)

Robbie Amell (Kyle Wincott)

Luke Kleintank (Tyler Harne)

Temas Netflix

Películas