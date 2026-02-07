SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de febrero 2026 - 19:30

Se estrenó hace más de 10 años, pasó desapercibida y ahora es la película más vista de Netflix

La increíble historia de un perro de guerra que conmovió a todos y está cargada de drama, acción y aventura.

Esta imperdible película del 2015 volvió a Netflix y todos la están viendo.

Imagen: Freepik

Una película emotiva y familiar volvió a ganar popularidad tras sumarse otra vez a Netflix, donde rápidamente se ubicó entre lo más visto. A pesar de haberse estrenado hace más de una década, logró captar la atención del público gracias a su historia sensible y entretenida.

Se trata de Max, una producción estadounidense de 2015 que mezcla aventura, drama y momentos conmovedores. La propuesta apunta a toda la familia y encontró una segunda vida en el streaming, donde hoy lidera el interés de los espectadores.

Informate más
Max
La película de hace 10 años que está causando furor en Netflix.

De qué trata Max, la película furor de Netflix

La historia sigue a Max, un perro militar que regresa de Afganistán tras una experiencia traumática durante su servicio junto a soldados estadounidenses. Luego es adoptado por la familia de su antiguo adiestrador, lo que inicia un proceso de adaptación y sanación emocional.

Mientras intenta recuperarse del estrés y el dolor, el animal entabla un fuerte vínculo con el hermano menor de su anterior dueño. Juntos comienzan a investigar las circunstancias de una muerte que dejó una profunda huella en la familia. La película combina aventura, drama y momentos emotivos, con una narrativa centrada en la amistad, la superación y los lazos afectivos.

Netflix: tráiler de Max

Embed - Max Trailer Oficial Subtitulado Espanol 2015 War Dog

Netflix: elenco de Max

  • Josh Wiggins (Justin Wincott)
  • Thomas Haden Church (Ray Wincott)
  • Lauren Graham (Pamela Wincott)
  • Robbie Amell (Kyle Wincott)
  • Luke Kleintank (Tyler Harne)

