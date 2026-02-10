Paramount insiste y mejora su oferta para comprar Warner Bros. Discovery + Seguir en









WBD llegó a un acuerdo para vender sus estudios y activos de streaming a Netflix y aconsejó en repetidas ocasiones a sus accionistas que rechacen una oferta de adquisición hostil de la compañía de David Ellison.

Siguen las ofertas y negociaciones por la compra del gigante del entretenimiento.

Paramount mejoró su oferta por Warner Bros. Discovery, no aumentando formalmente su monto en efectivo de 30 dólares por acción, pero está inyectando una nueva tarifa de 0,25 dólares por acción, llamada "ticking fee", pagadera a los accionistas de WBD por cada trimestre que su transacción no se haya cerrado más allá del 31 de diciembre de 2026.

En un comunicado se indicó que la operación representa un valor en efectivo de aproximadamente 650 millones de dólares cada trimestre y subraya la confianza de Paramount en la rapidez y certeza de la aprobación regulatoria para su transacción. También acordó financiar una tarifa de rescisión de 2.800 millones de dólares que se pagaría a Netflix y estableció una serie de concesiones en torno a los costos y obligaciones de financiamiento de la deuda de WBD.

La lucha entre Netflix y Paramount por Warner Bros. Discovery En diciembre, Netflix, dirigida por los codirectores ejecutivos Ted Sarandos y Greg Peters, anunció un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO y HBO Max, por casi 82.000 millones de dólares. En respuesta, Paramount Skydance, propiedad de David Ellison (David y su padre, Larry Ellison, son destacados partidarios de Trump), presentó una oferta hostil de 108.700 millones de dólares por toda la compañía, incluyendo sus canales de cable.

Cuando Warner finalmente rechazó las ofertas de Paramount y se inclinó por la de Netflix, la empresa de Ellison presentó una demanda para obligar a Warner a proporcionarle más información sobre cómo eligió la oferta competidora. Esto llevó a Netflix a modificar su oferta para convertirla en un acuerdo íntegramente en efectivo, lo que presionó a Paramount.

Donald Trump dijo que "no debería involucrarse" en la batalla entre Netflix y Paramount por Warner Bros. Donald Trump aseguró que planea mantenerse al margen de la pelea entre Netflix y Paramount Skydance por Warner Bros. Discovery.

Si bien el presidente de Estados Unidos dijo anteriormente que podría opinar sobre el acuerdo masivo que cambiaría el panorama de los medios, compartió su nueva perspectiva sobre el asunto durante una amplia entrevista con Tom Llamas de NBC News, antes del Super Bowl de 2026. “No he estado involucrado”, dijo Trump. “Debo decir que se me considera un presidente muy fuerte. Me han llamado ambas partes. Son las dos partes, pero he decidido no involucrarme. El Departamento de Justicia se encargará de ello”.