La serie médica que sumó Netflix para competir directamente con The Pitt y es ideal para maratonear

Un verdadero clásico de los 2000 que fue furor en todo el mundo llegó a la plataforma y no te lo podés perder.

La serie que llegó a Netflix y es ideal para maratonear. Imagen: Freepik

Netflix incorporó recientemente a su catálogo un clásico de la televisión que marcó época dentro del género médico. La producción, considerada una de las ficciones hospitalarias más influyentes, volvió al streaming con todas sus temporadas para que nuevas audiencias la descubran y los fans puedan revivirla.

Se trata de ER, el histórico drama ambientado en una sala de emergencias que desde febrero de 2026 volvió a Netflix en varios países, incluidos territorios de América Latina. La serie completa (15 temporadas y más de 300 episodios) quedó disponible para maratonear.

ER Los médicos más famosos del mundo llegaron a Netflix, la serie ya está disponible en Latinoamérica. Imagen: Netflix De qué trata ER, el clásico que sumó Netflix La trama se desarrolla en la sala de emergencias del ficticio County General Hospital de Chicago y sigue el día a día de médicos, enfermeros y personal sanitario frente a casos críticos y decisiones de vida o muerte.

Además de los desafíos médicos, la historia profundiza en las relaciones personales, conflictos laborales y tensiones emocionales que atraviesan los protagonistas, mostrando tanto el costado profesional como humano del trabajo hospitalario.

Su estilo narrativo intenso y realista ayudó a redefinir el género de dramas médicos y la convirtió en una de las series más populares de su época, incluso impulsando la carrera de varias estrellas de Hollywood.

Netflix: tráiler de ER Embed - ER | Trailer | Seasons 1-7 available now | RTÉ Player Netflix: elenco de ER Dr. Doug Ross (George Clooney)

Carol Hathaway (Julianna Margulies)

Dr. Mark Greene (Anthony Edwards)

John Carter (Noah Wyle)

Peter Benton (Eriq La Salle)

