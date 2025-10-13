Cada vez más personas buscan en Prime Video historias que reflejen procesos reales de transformación personal. Entre tantas opciones, una película con una mirada fresca sobre el amor, la independencia y la vida en la gran ciudad se transformó en una de las favoritas del público.
La película de Prime Video que conmueve con su humor: el descubrimiento de la soltería tras años de relación
Una película de Prime Video que mezcla risas y emociones para mostrar cómo reinventarse después de una relación larga puede ser una aventura liberadora.
Con una dosis perfecta de comedia y drama, esta propuesta invita a repensar los vínculos y a disfrutar de la libertad con una sonrisa. Una protagonista reciente en el universo de la soltería se convierte en guía involuntaria para quienes también buscan redescubrirse.
De qué trata Cómo ser soltera, la recomendada película de Prime Video
Alice decide ponerle pausa a su relación amorosa para conocerse mejor. Lo que comienza como una separación temporal se convierte en una aventura por las calles de Nueva York, donde las posibilidades son infinitas y la libertad cobra nuevos sentidos.
Gracias a Robin, su amiga experta en la fiesta y en las apps de citas, Alice se lanza al desafío de explorar el mundo sin pareja. En el camino se cruzan personajes entrañables, todos con una visión distinta del amor y del compromiso.
La ciudad funciona como un personaje más: escenarios vertiginosos, bares, oficinas, departamentos compartidos. La película propone una narrativa coral donde cada protagonista aprende que estar soltero no significa estar solo.
Prime Video: tráiler de Cómo ser soltera
Prime Video: elenco de Cómo ser soltera
Dakota Johnson
Rebel Wilson
Leslie Mann
Alison Brie
Damon Wayans Jr.
Anders Holm
Nicholas Braun
Jason Mantzoukas
Colin Jost
Jake Lacy
Sarah Ramos
Vanessa Rubio
