La película de Prime Video que conmueve con su humor: el descubrimiento de la soltería tras años de relación







Una película de Prime Video que mezcla risas y emociones para mostrar cómo reinventarse después de una relación larga puede ser una aventura liberadora.

Una comedia romántica que explora la soltería desde una mirada divertida y actual, con escenarios urbanos y un elenco lleno de química. Prime video

Cada vez más personas buscan en Prime Video historias que reflejen procesos reales de transformación personal. Entre tantas opciones, una película con una mirada fresca sobre el amor, la independencia y la vida en la gran ciudad se transformó en una de las favoritas del público.

Con una dosis perfecta de comedia y drama, esta propuesta invita a repensar los vínculos y a disfrutar de la libertad con una sonrisa. Una protagonista reciente en el universo de la soltería se convierte en guía involuntaria para quienes también buscan redescubrirse.

Cómo ser soltera 2 Esta película de Prime Video propone reír, reflexionar y disfrutar del caos que implica volver a la soltería en una ciudad que no se detiene. Prime Video

De qué trata Cómo ser soltera, la recomendada película de Prime Video Alice decide ponerle pausa a su relación amorosa para conocerse mejor. Lo que comienza como una separación temporal se convierte en una aventura por las calles de Nueva York, donde las posibilidades son infinitas y la libertad cobra nuevos sentidos.

Gracias a Robin, su amiga experta en la fiesta y en las apps de citas, Alice se lanza al desafío de explorar el mundo sin pareja. En el camino se cruzan personajes entrañables, todos con una visión distinta del amor y del compromiso.

La ciudad funciona como un personaje más: escenarios vertiginosos, bares, oficinas, departamentos compartidos. La película propone una narrativa coral donde cada protagonista aprende que estar soltero no significa estar solo. Prime Video: tráiler de Cómo ser soltera Embed - ‘How to Be Single’ Official Trailer Prime Video: elenco de Cómo ser soltera Dakota Johnson

Rebel Wilson

Leslie Mann

Alison Brie

Damon Wayans Jr.

Anders Holm

Nicholas Braun

Jason Mantzoukas

Colin Jost

Jake Lacy

Sarah Ramos

Vanessa Rubio