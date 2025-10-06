Prime Video se consolida como una de las plataformas más completas del streaming actual, con un catálogo que combina grandes estrenos, series y películas originales y joyas del cine independiente reconocidas por la crítica. Su apuesta por ofrecer historias profundas y de alta calidad la ha posicionado como una alternativa ideal para quienes buscan algo más que puro entretenimiento.
Disponible en Prime Video: la película dramática producida por Brad Pitt que sorprendió en el mundo
Una producción profunda y reflexiva que fue aclamada por la crítica y bien recibida por el público. De qué se trata.
En ese marco, el servicio sumó recientemente a su catálogo la multipremiada película "Minari", una de las producciones más sensibles y celebradas de los últimos años. Este es un film dirigido por Lee Isaac Chung que mezcla lo autobiográfico con lo universal: los desafíos de la inmigración, los sueños de progreso y la fortaleza familiar frente a la adversidad. Fue producida por Brad Pitt a través de su compañía Plan B Entertainment.
De qué trata Minari, la película de Prime Video que no te podés perder
Ambientada en los años ochenta, Minari sigue a la familia Yi, inmigrantes surcoreanos que se mudan a una zona rural de Arkansas para comenzar de nuevo. Jacob, el padre, sueña con crear su propia granja y cultivar minari (una planta coreana que simboliza resiliencia y esperanza), buscando una vida más libre para su familia. Sin embargo, los desafíos económicos, la falta de experiencia y las diferencias culturales pondrán a prueba su determinación.
La llegada de la abuela Soonja desde Corea del Sur cambia por completo la dinámica familiar: su carácter fuerte y su forma de ver el mundo contrastan con las costumbres americanas que los Yi intentan adoptar. Con una sensibilidad única, la película retrata la vida cotidiana, los sacrificios y las pequeñas victorias de una familia que busca pertenecer sin perder su identidad.
Prime Video: tráiler de Minari
Prime Video: elenco de Minari
- Steven Yeun (Jacob Yi)
- Han Ye-ri (Monica Yi)
- Alan S. Kim (David Yi)
- Youn Yuh-jung (Soonja)
- Will Patton (Paul)
