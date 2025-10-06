Disponible en Prime Video: la película dramática producida por Brad Pitt que sorprendió en el mundo







Una producción profunda y reflexiva que fue aclamada por la crítica y bien recibida por el público. De qué se trata.

Una película profunda y reflexiva sobre el sueño americano, en Prime Video. Créditos: Prime Video

Prime Video se consolida como una de las plataformas más completas del streaming actual, con un catálogo que combina grandes estrenos, series y películas originales y joyas del cine independiente reconocidas por la crítica. Su apuesta por ofrecer historias profundas y de alta calidad la ha posicionado como una alternativa ideal para quienes buscan algo más que puro entretenimiento.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese marco, el servicio sumó recientemente a su catálogo la multipremiada película "Minari", una de las producciones más sensibles y celebradas de los últimos años. Este es un film dirigido por Lee Isaac Chung que mezcla lo autobiográfico con lo universal: los desafíos de la inmigración, los sueños de progreso y la fortaleza familiar frente a la adversidad. Fue producida por Brad Pitt a través de su compañía Plan B Entertainment.

Minari Una película producida por Brad Pitt y dirigida por Lee Isac Chung que cuenta de otra perspectiva el sueño americano, en Prime Video. Créditos: Prime Video

De qué trata Minari, la película de Prime Video que no te podés perder Ambientada en los años ochenta, Minari sigue a la familia Yi, inmigrantes surcoreanos que se mudan a una zona rural de Arkansas para comenzar de nuevo. Jacob, el padre, sueña con crear su propia granja y cultivar minari (una planta coreana que simboliza resiliencia y esperanza), buscando una vida más libre para su familia. Sin embargo, los desafíos económicos, la falta de experiencia y las diferencias culturales pondrán a prueba su determinación.

La llegada de la abuela Soonja desde Corea del Sur cambia por completo la dinámica familiar: su carácter fuerte y su forma de ver el mundo contrastan con las costumbres americanas que los Yi intentan adoptar. Con una sensibilidad única, la película retrata la vida cotidiana, los sacrificios y las pequeñas victorias de una familia que busca pertenecer sin perder su identidad.

Prime Video: tráiler de Minari Embed - Minari (2021) Tráiler Oficial Subtitulado Prime Video: elenco de Minari Steven Yeun (Jacob Yi)

Han Ye-ri (Monica Yi)

Alan S. Kim (David Yi)

Youn Yuh-jung (Soonja)

Will Patton (Paul)