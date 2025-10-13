Woody Allen se despidió de Diane Keaton: "Su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio"

Allen elogió el talento multifacético de Keaton, más allá de la interpretación, destacando su trabajo como escritora, fotógrafa, artista de collage, decoradora de interiores y directora.

Woody Allen escribió un emotivo recuerdo de Diane Keaton tras la muerte de la actriz a los 79 años , compartiendo recuerdos íntimos de su romance y su legendaria asociación creativa en un ensayo publicado por The Free Press.

“A diferencia de cualquier otra persona que el planeta haya experimentado o que probablemente nunca vuelva a ver, su rostro y su risa iluminaban cualquier espacio en el que entraba ”, escribió Allen en el artículo.

El director recordó su primer encuentro en una audición para su obra de 1969 "Play It Again, Sam" en el Teatro Morosco. Keaton, recién llegada del Condado de Orange y quien trabajaba como chica de guardarropa mientras actuaba en "Hair", había sido recomendada por la profesora de interpretación Sandy Meisner.

Al principio, a la pareja le costó conectar durante la primera semana de ensayos. "Ella era tímida, yo era tímido, y con dos personas tímidas, la cosa puede volverse bastante aburrida", escribió Allen. Pero después de compartir una comida rápida durante un descanso, todo cambió. "Era tan encantadora, tan hermosa, tan mágica, que cuestioné mi cordura. Pensé: ¿Podría enamorarme tan rápido?" .

Para cuando se estrenó la muestra en Washington, D. C., ya habían iniciado una relación sentimental. Keaton resultó ser el colaborador creativo de mayor confianza de Allen, quien le ofrecía comentarios sobre sus películas que él valoraba por encima de todo.

“Con el tiempo, hice películas para una sola audiencia, Diane Keaton”, reveló Allen. “Nunca leí una sola reseña de mi trabajo y solo me importaba lo que Keaton decía al respecto”.

Allen elogió el talento multifacético de Keaton, más allá de la interpretación, destacando su trabajo como escritora, fotógrafa, artista de collage, decoradora de interiores y directora. También admiró su inquebrantable criterio estético, recordando cómo no dudaba en criticar incluso a Shakespeare si sentía que el Bardo se había equivocado.

El ensayo incluía anécdotas coloridas de su tiempo juntos, incluido un memorable Día de Acción de Gracias en la casa de Keaton en el Condado de Orange, donde Allen jugó al póquer con su familia y "ganó alrededor de 80 centavos".

“Esta hermosa campesina se convirtió en una actriz galardonada y un sofisticado icono de la moda”, escribió Allen. “Tuvimos unos años muy buenos juntos y finalmente ambos seguimos adelante, y solo Dios y Freud podrían entender por qué nos separamos”.

Allen concluyó con una conmovedora reflexión sobre el legado de Keaton: «Hace unos días, el mundo era un lugar que incluía a Diane Keaton. Ahora es un mundo que no la incluye. Por lo tanto, es un mundo más deprimente. Aun así, están sus películas. Y su gran risa aún resuena en mi cabeza».

La relación entre Diane Keaton y Woody Allen

Keaton protagonizó ocho de las 50 películas de Allen, incluidas “Annie Hall”, “Manhattan” y “Radio Days”.

Allen ha seguido siendo una figura polémica en Hollywood tras su relación con Soon-Yi Previn, hija adoptiva de su expareja Mia Farrow. Allen y Previn, que llevan más de dos décadas casados, comenzaron su relación mientras Allen aún salía con Farrow. Durante la posterior batalla legal por la custodia, Farrow alegó que Allen se comportó de forma inapropiada con su hija Dylan Farrow. Allen ha negado constantemente las acusaciones.

Las acusaciones resurgieron en medio del movimiento #MeToo, lo que llevó a Keaton a defender públicamente a su colaborador de toda la vida en redes sociales. "Woody Allen es mi amigo y sigo creyéndole", escribió Keaton en aquel momento. "Quizás les interese ver la entrevista de '60 Minutes' de 1992 y ver qué opinan".

En 2017, Allen le entregó a Keaton el Premio AFI a la Trayectoria. "Desde el momento en que la conocí, fue una gran inspiración para mí", dijo Allen durante la ceremonia. "Gran parte de lo que he logrado en mi vida se lo debo, sin duda, a ella. Ver la vida a través de sus ojos. Es realmente asombrosa. Es una mujer que es excelente en todo lo que hace".