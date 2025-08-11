Fátima Flórez negó una reconciliación con Javier Milei aunque adelantó la irá a ver a Las Vegas

La humorista dejó en claro que está soletera y que mantiene un vínculo de "amistad" con el Presidente.

En medio de los crecientes rumores de reconciliación , Fátima Flórez rompió el silencio, aclaró que sigue soltera y negó que haya retomado su vínculo con el presidente Javier Milei. De todas formas, anticipó que el mandatario viajará a Las Vegas para ver uno de los shows que dará en el marco de su gira internacional.

La humorista dejó en claro que mantiene un vínculo de "amistad" con el Presidente y desmintió los rumores que afirman que "en septiembre blanquea de nuevo ”.

"En septiembre yo tengo mis shows, mis presentaciones, vuelvo a Las Vegas el 5 y 6 de septiembre. El 5 de septiembre me viene a visitar, viene a ver el show Javier porque está en el contexto de su tour , de sus reuniones, trabajos internacionales. Así que justo da la casualidad que ese mismo día”, aseguró en diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos.

En ese sentido, remarcó que la relación "es muy buena" aunque sentenció: "Yo soy una mujer soltera, ustedes ya saben”.

Cuando le preguntaron si seguía enamorada del presidente, Flórez no dudó en aclarar que sus intereses son otros: “Ustedes saben que yo estoy enamorada y en este momento tengo toda la libido de verdad puesta en mi carrera, en mi trabajo ”.

Rumores de reconciliación entre Fátima Flórez y Javier Milei

Los rumores empezaron a circular luego de que el periodista el periodista Gustavo Méndez revelara en América que "habrían dado un paso de reconciliación". "En los Martín Fierro de Teatro la vi muy sonriente a ella", afirmó.

"Fátima Florez habría ido a cenar a Olivos. Estuvo también Karina Milei y otras personas... El mundo de la economía ya lo sabe y dicen 'Javo volvió con Fátima'", señaló.

A su vez, Méndez dijo que quiso corroborar la noticia con la protagonista, pero que no obtuvo respuesta. "Le escribí a ella. Siempre me responde bien, rápido y amorosamente, pero no me respondió".