11 de agosto 2025 - 21:56

L-Gante confirmó que retomó su relación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica

El músico aseguró que está bien con su pareja, pero que mantiene una buena relación con Wanda Nara. "Tendrá que seguir así”, señaló.

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez.

L-Gante se reconcilió con Tamara Báez: los detalles

“¿Volviste con Tamara?”, fue la consulta que respondió afirmativamente. “En el mejor de todos, estamos bien. Lo primero es la familia”, explicó el músico, mostrando su compromiso con la estabilidad familiar.

Consultado sobre su relación con Wanda, señaló que siguen siendo amigos: “Y sí, tendrá que seguir así”. Además, reveló que la reconciliación con Tamara no fue sencilla: "Pero, ¿vos sabés lo que me costó también es volver a encontrarme con Tamara? Poder hablar y todo eso fue un montón".

El artista compartió un episodio que ilustra las dificultades previas a la reconciliación, cuando tuvo un conflicto por la cuota alimentaria de su hija y una situación complicada para poder verla: “Se ve que ella estaba en conflicto con su pareja y yo había hablado que tenía que buscar a Jamaica al jardín. Y, bueno, no me contestaba y yo ya estaba llegando al jardín y no me contestaba. Entonces llego, mi mamá pregunta por Jamaica para retirarla y resulta que no había ido”.

Para resolver la situación, contó que fue personalmente a la casa de Tamara: “Entonces me acerco y le caigo a la casa a Tamara y me atienden pensando que era el hermano y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien”.

